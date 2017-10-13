В донецкой больнице в родильном отделении случился пожар

По сообщениям местного «МЧС», пожар тушил лично «министр ДНР»

В родильном отделении донецкой городской больницы № 17 (Куйбышевский район) произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

По данным ведомства, погибших или пострадавших от огня нет. Причины возгорания устанавливаются.

Также в сообщении говорится, что пожар тушили более 50 человек, среди которых был и «министр» Алексей Кострубицкий. Огонь тушили при помощи 11 единиц техники. О масштабах распространения огня не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный «министр МЧС ДНР» пытался угнать катер, принадлежавший гостю из России.