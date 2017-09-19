Плотницкий призывает жителей ОРЛО в «добровольные помощники СМЕРШа»

Главарь «ЛНР» призывает жителей ОРЛО выявлять «террористов» и доносить на них в компетентные органы

Глава незаконной организации «ЛНР» Игорь Плотницкий назвал подрыв памятника десантникам 18 сентября «терактом» и призвал местное население содействовать силовикам в поимке «диверсантов и шпионов». Заявление об этом опубликовано на официальном сайте «главы республики».

«Это преступление еще раз доказывает, что бандеровские янычары являются врагами не только народа Донбасса, но и украинской культуры. Более того, они – враги всего рода человеческого. Такова разрушительная сущность их нацистской идеологии», — заявил Плотницкий.

Он возложил ответственность за случившееся на украинскую сторону и глав «западных политиков», которые поддерживают Украину и «накачивают его деньгами и оружием». Плотницкий подчеркнул, что боевики не станут ждать, «, пока у спонсоров и покровителей бандеронацизма проснутся историческая память и совесть», и поручил подчиненным силовым структурам бороться с «диверсантами».

Главарь «ЛНР» призвал жителей ОРЛО оказывать помощь силовикам и пообещал в ближайшее время опубликовать инструкции по выявлению «террористов».

«Однако усилий одних спецслужб может оказаться недостаточно. Мы должны вспомнить опыт Великой Отечественной войны, когда каждый гражданин был добровольным помощником СМЕРШа, поэтому диверсанты и шпионы шагу не могли ступить по нашей земле. В ближайшее время в СМИ появятся инструкции, как незаметно выявлять террористов и сообщать о них в компетентные республиканские органы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 18 сентября в Луганске на улице Оборонной был подорван памятник десантникам, представлявший собой установленную на постамент БМД.