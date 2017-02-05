Помощь при рождении ребенка: на что обратить внимание жителям неподконтрольных территорий

Основным международным актом о правах детей является Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Верховной Радой Украины в 1991 году. В ней говорится, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. В соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» Украина гарантирует гражданам, в семьях которых воспитываются и проживают несовершеннолетние дети, денежную помощь, в том числе денежную помощь при рождении ребенка.

Денежная помощь при рождении ребенка предоставляется одному из родителей (опекуну), который постоянно проживает с ребенком при соблюдении определенных условий. Для назначения помощи одному из родителей (опекуну) необходимо обратиться в орган соцзащиты населения в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка с заявлением, приложив к нему паспорт и копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала). Для опекунов кроме паспорта необходимо дополнительно подать решение об установлении опеки над ребенком.

Родители, проживающие на неподконтрольной украинскому правительству территории, могут не получить такую помощь из-за несвоевременного обращения в органы соцзащиты населения. Чаще всего пропуск срока для обращения связан с необходимостью получения свидетельства о рождении ребенка украинского образца или с обменом паспорта гражданина Украины в случае признания его недействительным (например, были внесены не предусмотренные законодательством Украины записи или отметки).

Пропуск срока также может быть обусловлен фактом временного неосуществления полномочий соответствующими органами государственной власти в связи с конфликтом. Таким образом, для назначения помощи родителям, прежде всего, нужно будет предоставить все необходимые документы в соответствие с законодательством Украины — получить свидетельство о рождении ребенка украинского образца или новый паспорт гражданина Украины, в случае его недействительности.

Факт рождения ребенка на неподконтрольной правительству Украины территории устанавливается в судебном порядке. Заявление об установлении факта рождения ребенка подается в любой суд на подконтрольной части территории Украины, независимо от места проживания заявителя. Далее, на основании полученного решения суда один из родителей обращается в органы регистрации актов гражданского состояния уже для получения свидетельства о рождении ребенка.

Обмен паспорта гражданина Украины по причине непригодности его для дальнейшего использования из-за внесения записей, отметок, штампов, непредусмотренных законодательством Украины, производится центрами предоставления административных услуг (а в случае отсутствия – в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Украины).

В случае пропуска срока для обращения (12 месяцев со дня рождения ребенка), родителям, которые имеют право на такую помощь и желают ее получить, необходимо будет обратиться в суд с требованием о продлении срока на обращение в органы соцзащиты населения для назначения помощи при рождении ребенка. Но стоит помнить, что обращение в суд влечет за собой дополнительные расходы, связанные с оплатой судебного сбора (если только лицо не освобождено от его уплаты в соответствии с Законом Украины «О судебном сборе»). Исходя из анализа судебной практики судов Украины по этой категории дел, обращение в суд не гарантирует обязательное вынесение судом решения в пользу обратившегося лица.

Таким образом, для получения денежной помощи при рождении ребенка необходимо учитывать не только срок обращения в органы соцзащиты населения с заявлением о назначении такой помощи (в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка), а также все возможные сложности при оформлении и подаче необходимых документов вместе с заявлением. Замена или получение новых документов может занять довольно длительное время, что, в свою очередь, может повлечь за собой пропуск срока на обращение за помощью при рождении ребенка.

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