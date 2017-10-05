Министр энергетики официально признал: Польша покупает уголь из ОРДЛО

Информацию о том, что в Польшу поставляется антрацит из оккупированной части Донбасса признали на высшем уровне

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил факт поставки в страну 11 тыс. тонн антрацита с оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает издание Biznes Alert.

«Было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок», — сказал Тхужевский.

При этом украинский министр энергетики Игорь Насалик назвал ситуацию не совсем партнерской.

«Украина получает антрацитовую группу угля из Америки. Мы получаем антрацитовую группу угля из Южной Африки. Сейчас заключаем договор в Индонезии. Когда наши партнеры, очень близкая к нам страна, через закупку этого угля по большому счету финансирует режим, который находится на оккупированных территориях», – отметил Насалик.

Ранее сообщалось, что уголь из ОРДЛО в Польшу был поставлен компанией Doncoaltrade, его сопровождали российские документы. По данным польских СМИ, часть дохода от поставки такого угля в Польшу получают представители группировки «ЛНР».