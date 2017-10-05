Польша пообещала больше не покупать уголь из оккупированного Донбасса

Министр энергетики Польши заверил, что пресечёт поставки антрацита из ОРДЛО. Его украинский коллега хочет заблокировать такие поставки и в другие страны

Польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка, и в будущем импорт из оккупированной территории прекратится. Об этом рассказал каналу «112 Украина» министр энергетики Украины Игорь Насалик.

«При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверения, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), связанное с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польше, но и в другие европейские страны. Поэтому сейчас основная задача – максимально заблокировать этот процесс», — отметил Насалик.

Министр подчеркнул, что закупка угля у группировок «Л-ДНР» является «прямым финансированием терроризма».

Напомним, что ранее министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что в его страну действительно прибыл угол из неконтролируемой части украинского Донбасса.