В Донецке произошло покушение на «министра» (Обновлено)

Жертвой взрыва стал «вице-премьер» и «министр доходов» Александр Тимофеев

20.30. В «ДНР» заявляют о задержании подрывников «министра»

Представители группировки «ДНР» заявили, что задержали лиц, причастных к покушению на «министра доходов» Тимофеева. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Согласно сообщению, по «горячим» следам задержаны 6 человек. Их арест проводили сотрудники «МГБ ДНР».

В группировке утверждают о причастности задержанных к Главному управлению разведки Минобороны Украины.

20.00. «Ташкент» подорвал сам себя?

Александр Тимофеев сам инсценировал покушение на себя. Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке.

«По нашим данным, «покушение» было инициировано самим А.Тимофеевым в сговоре с должностными лицами «минобороны ДНР», с целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату средств, выделяемых Кремлем на функционирование «1-го АК ДНР» (ревизия использования данных средств с начала 2017 г запланирована российской стороной на октябрь с.г.)», — написал Тымчук.

Также в сообщении отмечается, что на данный момент «министр» находится в больнице. В результате инцидента пострадало еще 8 человек.

12.00 Для «Ташкента» ждут врачей из РФ

Министр «доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают источники «Новостей Донбасса» в группировке «ДНР».

По их информации, для оказания помощи Тимофееву вызваны врачи из российского Ростова-на-Дону. Отмечается, что состояние здоровья «министра» не позволяет доставить его в Россию.

11.20 Захарченко боится покушения

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко увеличил количество личной охраны после покушения на «министра доходов и сборов ДНР» Алесандра Тимофеева. Об этом сообщают источники «Новостей Донбасса» в «ДНР».

10.50. В Донецке подорвали «Ташкента»

В Донецке совершено покушение на «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева (кличка «Ташкент»), сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах «ДНР».

«Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии», — сказал собеседник агентства.

На месте находятся боевики группировки «ДНР» и «полиции». Участок, где произошел инцидент, оцеплен.

При этом сепаратистское новостное агентство боевиков «ДАН» сообщает о том, что жизни «министра» ничто не угрожает.

«Сегодня был подорван автомобиль министра. Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем, — сказала собеседница агентства. – С министром только что разговаривала, он жив здоров».

Ранее сообщалось, что политолог и сторонник «ДНР» Константин Долгов в своем Telegram-канале написал, что «вице-премьер ДНР по экономике» (он же министр доходов и сборов, – ред.) Александр Тимофеев задался целью заменить Захарченко на посту главы «ДНР».