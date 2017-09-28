В Донецке похищен сторонник «ДНР» Роман Манекин

О похищении сообщил бывший «министр» боевиков, с которым накануне связался Манекин

В Донецке похитили Романа Манекина, политолога и сторонника «ДНР». Об этом на странице в Facebook сообщил экс-глава так называемого «министерства транспорта ДНР» Семен Кузьменко.

«В 10.25 мне позвонил Роман Манекин. Сказал, что ему в квартиру ломятся люди представившиеся участковыми, предварительно у него в квартире был отключен интернет, телефон и свет. Полицию вызвали», — написал он.

В комментариях Кузьменко добавил, что в квартиру Манекину прибыли представители «МГБ», но дома никого не застали, и что сейчас телефон похищенного не отвечает.

«Получается его украли», — написал Кузьменко.

Роман Манекин – политолог и сторонник незаконной группировки «ДНР». Он не занимает в ОРДО никакого официального поста, но активно критикует существующую «власть». Так, недавно он заявлял, что в «ДНР» взят под домашний арест «министр МВД ДНР» Александра Дикой.