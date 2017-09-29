В «ЛНР поймали 15-летнего подростка и назвали его «террористом»

«МГБ» считает, что молодой человек действовал по заданию «украинских спецслужб»

Сотрудники так называемого «министерства госбезопасности ЛНР» установили личность «злоумышленника», который по электронной почте сообщил интернет-провайдеру «Луганские домащние сети» о том, что их здание заминировано. Об этом сообщает новостное агентство ЛИЦ со ссылкой на заявление «МГБ ЛНР».

«Заведомо ложное сообщение о планируемом теракте было отправлено на электронный почтовый ящик техподдержки провайдера, в результате чего все сотрудники были эвакуированы, деятельность компании на несколько часов была парализована», — сообщили в «МГБ».

В сообщении добавили, что после осмотра здания, где предположительно располагалось взрывное устройство, правоохранители начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в течение часа установили личность и адрес человека, который отправил электронное письмо.

«Им оказался 15-летний подросток, который действовал по заданию украинских спецслужб», — уверяют в «МГБ».

«Информация радикальной направленности, обнаруженная на цифровых носителях молодого человека, свидетельствует о планомерной работе СБУ по использованию несовершеннолетних граждан в своих провокационных акциях», — добавили в «МГБ».

В ведомстве подчеркнули, что следствие по делу о «минировании» продолжается. По словам боевиков, по отношению к обвиняемому подростку «будут приняты процессуальные меры в соответствии с законодательством ЛНР».