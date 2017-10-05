Стали известны подробности убийства мужчины на мосту в Счастье

По словам военного прокурора, незадолго до смерти пострадавший мужчина назвал себя отцом боевика, который служит в рядах группировки «ЛНР»

Военная прокуратура Луганского гарнизона открыла уголовное производство по факту убийства гражданского военнослужащим Вооруженных Сил Украины на блокпосту в городе Счастье. Об этом рассказал военный прокурор сил АТО Олег Цицак в комментарии «Украинской правде».

По его словам, 6 сентября неизвестный мужчина пересекал мост на линии разграничения в Счастье. На вид ему было 55-60 лет. С собой он нес канистру. На приказы военнослужащих остановиться гражданский не реагировал.

«Как нам известно, человек шел в сторону блокпоста с канистрой. Было несколько требований остановиться, однако человек не среагировал. Сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем по ногам», — сообщил Цицак.

Позже выяснилось, что канистра была пустой. После того, как в неизвестного мужчину попали, военнослужащие сразу отвезли его в местную больницу. Однако спасти жизнь гражданского не удалось.

«По дороге в больницу раненый рассказал военнослужащим, что он родом из Челябинска, а его сын проходит службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ЛНР». Но так ли это — неизвестно. Никаких документов при себе не имел. К этому времени никто из родных или знакомых не заявлял о его исчезновении, по нашей базе он тоже не проходил», — рассказал Цицак.

В больнице медики констатировали смерть раненого. Информация об этом инциденте ранее не распространялась, потому что касалась также безопасности самих служащих, которые были на блокпосту, добавил военный прокурор.

По его данным, под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона Новоайдаровским ОП начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Военные дают показания.

Напомним, что 3 сентября СММ ОБСЕ опубликовала отчет, в котором рассказала, как 6 сентября в городе Счастье Луганской области украинские военнослужащие стреляли в человека, который позже скончался в больнице от кровопотери.