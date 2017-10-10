В «ЛНР» в результате взрыва пострадал тракторист

По сообщению «МЧС ЛНР», сельскохозяйственная техника подорвалась на неустановленном взрывном устройстве

В пригороде Луганска тракторист получил контузию во время сельскохозяйственных работ. Об этом заявил представитель «министерства чрезвычайных ситуаций» при группировке «ЛНР» Олег Дрозденко в эфире телеканала «Луганск 24».

«В районе поселка Металлист в результате взрыва неустановленного предмета <…> пострадал тракторист», – сказал Дрозденко.

По данным «МЧС ЛНР», пострадавший с легкой контузией доставлен в одну из больниц Луганска.