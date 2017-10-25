В Луганской ОГА рассказали, почему КПВВ «Счастье» не откроют

Открытие пропускного пункта в Счастье может повлечь за собой обстрелы и подвергнуться опасности стратегически важный объект

Украинская сторона отказывается открывать КПВВ в населенном пункте Счастье Луганской области из-за того, что пункт пропуска могут обстрелять незаконные вооруженные формирования. Если это случится, то в зоне риска окажется Луганская теплоэлектростанция, которая снабжает электричеством всю область. Об этом заявил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

Он отметил, что открытие КПВВ в Счастье было инициативой представителей группировки «ЛНР» в рабочих подгруппах Контактной группы по Донбассу. Клименко подчеркнул, что Луганская ОГА тоже поддерживает идею открытия еще одного пункта пропуска, но только вблизи населенного пункта Золотое.

«В случае открытия пункта пропуска, есть вероятность возобновления военных действий в районе ТЭС в Счастье. Для нас это не то что нежелательно, будет катастрофически, особенно в осенне-зимний период. Потому что у нас нет соединения с единой энергетической системой Украины», – сказал Клименко в эфире телеканала ЛОТ.

Ранее в «ЛНР» заявляли, что согласятся на открытие КПВВ «Золотое» только после того, как украинская сторона выполнит ряд условий боевиков.