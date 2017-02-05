Плотницкий заявил об открытии против него уголовного дела в РФ (ВИДЕО)

«Силами, которые пытались осуществить государственный переворот в Республике, подготовлена, и почти осуществлена провокация против Луганской Народной Республики. В целях дискредитации Главы, осуществлена попытка сфабриковать уголовное дело в Российской Федерации – выбить под пытками у начальника личной охраны Главы каку –то сенсационную информацию якобы по личным распоряжениям Главы в отношении убийства Цыпкалова Г.Н. — Говорится на официальном сайте Плотницкого. — После этого, начальник личной охраны Главы должен был быть уничтожен, как стало известно – при попытке к бегству, чтоб не возникло вопросов в отношении озвученной им информации. Все это делается исключительно в целях дискредитации Главы Республики и продвижения сил, которые в конечном итоге пытаются ускорить сдачу Луганской Народной Республики врагам. НО у этих сил это не получится. Их план обречен на провал – рассорить нас с Россией невозможно».