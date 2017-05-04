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Плотницкий распорядился выставить счет ОБСЕ


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Игорь Плотницкий заявил, что материальный ущерб от ведения боевых действий на оккупированных территориях должна возместить миссия ОБСЕ

Глава так называемой «ЛНР» Игорь Плотницкий считает, что экономический ущерб от боевых действий в ОРЛО должна возместить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Об этом сообщается в сюжете «ГТРК ЛНР».

На собрании «Совета министров» незаконной организации Плотницкий обвинил ОБСЕ в разрушениях на линии разграничения, усомнился в выполнении миссией ее устава и целесообразности нахождения на оккупированной территории.

«Если мне память не изменяет, в уставе ОБСЕ указано, что ОБСЕ отвечает за безопасность и сохранность жизни гражданского населения на территории противоборствующих стран. В таком случае министерству ЖКХ и всем остальным подготовить расчет и предоставить… У нас на сегодня на линии разграничения более 300 домов разрушено. Значит предъявите ОБСЕ наш официальный счет за восстановление экономики. Раз они не в состоянии обеспечить свой устав, в чем тогда смысл их пребывания на нашей территории? Не могут защищать — пусть оплачивают разрушения», — заявил «глава республики».

В сюжете говорится, что Плотницкий также поручил представителю «ЛНР» озвучить данную позицию рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, что 23 апреля автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего один из наблюдателей погиб. Как отметили представители мониторинговой миссии, случившаяся трагедия не была случайностью: взрывное устройство было заложено после того, как автомобиль ОБСЕ проследовал по маршруту.

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