Плотницкий распорядился выставить счет ОБСЕ

Игорь Плотницкий заявил, что материальный ущерб от ведения боевых действий на оккупированных территориях должна возместить миссия ОБСЕ

Глава так называемой «ЛНР» Игорь Плотницкий считает, что экономический ущерб от боевых действий в ОРЛО должна возместить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Об этом сообщается в сюжете «ГТРК ЛНР».

На собрании «Совета министров» незаконной организации Плотницкий обвинил ОБСЕ в разрушениях на линии разграничения, усомнился в выполнении миссией ее устава и целесообразности нахождения на оккупированной территории.

«Если мне память не изменяет, в уставе ОБСЕ указано, что ОБСЕ отвечает за безопасность и сохранность жизни гражданского населения на территории противоборствующих стран. В таком случае министерству ЖКХ и всем остальным подготовить расчет и предоставить… У нас на сегодня на линии разграничения более 300 домов разрушено. Значит предъявите ОБСЕ наш официальный счет за восстановление экономики. Раз они не в состоянии обеспечить свой устав, в чем тогда смысл их пребывания на нашей территории? Не могут защищать — пусть оплачивают разрушения», — заявил «глава республики».

В сюжете говорится, что Плотницкий также поручил представителю «ЛНР» озвучить данную позицию рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, что 23 апреля автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего один из наблюдателей погиб. Как отметили представители мониторинговой миссии, случившаяся трагедия не была случайностью: взрывное устройство было заложено после того, как автомобиль ОБСЕ проследовал по маршруту.