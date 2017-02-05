Плотницкий, которого Болотов обвинял в убийстве мирных жителей, соболезнует

Глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий соболезнует родным и близким Валерия Болотова. Сообщение за подписью Плотницкого опубликовано на сайте «государственного» информагентства «ЛуганскИнформЦентр» и на сайте «главы ЛНР».

«Преждевременный уход из жизни первого лидера Луганской Народной Республики Валерия Дмитриевича Болотова – тяжелая утрата для его родных. Валерий Дмитриевич стоял у истоков создания народной Республики. С его именем связаны наши первые шаги на пути к свободе и независимости. И мы будем помнить об этом всегда. От лица жителей Луганской Народной Республики приношу искренние соболезнования родным и близким Валерия Дмитриевича. Вечная память», – говорится в соболезновании.

Напомним, в последнем большом интервью Валерий Болотов обвинил батальон «Заря» Игоря Плотницкого в обстрелах жилых домов и гибели мирных жителей летом 2014 года, а также в саботаже.

«– Известно, что Игорь Плотницкий командовал батальоном «Заря», в Луганске ходят слухи, что именно этот батальон устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014-го. Это так? – был вопрос журналиста.

– Да. И не только «Заря». Сюда было заслано много людей, которые должны были совершать диверсии и разлагать дисциплину. А в «Заре» оказался самый большой процент этих «диверсантов». Я в свое время отдал приказ Плотницкому собрать батальон для защиты правопорядка в городе, участия в боевых действиях и защиты границ ЛНР. Однако, как оказалось, батальон «работал» для другого», – отвечал Болотов.