«Ощадбанк» навязывает переселенцам платные услуги при идентификации

Несмотря на заявления руководства, в отделениях банка пенсионеры сталкиваются с услугами, за которые им предлагают заплатить

Сотрудники некоторых отделений «Ощадбанка» навязывают платные услуги при прохождении процедуры физической идентификации переселенца. При этом по правилам эта процедура должна быть полностью бесплатной. Об этом заявляет Благотворительный фонд «Право на защиту», сотрудники которого проводят мониторинг ситуации.

«Навязывание сотрудниками отделений «Ощадбанка» платных операций / услуг при прохождении процедуры физической идентификации пенсионеров-ВПЛ остается распространенной проблемой. При этом сам «Ощадбанк» на официальном уровне утверждает, что проведение физической идентификации переселенцев осуществляется на безвозмездной основе без необходимости получения ими других услуг», — говорится в сообщении.

В организации «Право на защиту» рассказал об их собственном мониторинге, который проходил на протяжении сентября ы нескольких городах, близких к зоне АТО. Так, правозащитники несколько раз фиксировали, что что в Мариуполе, Дружковке, Никольском районе Донецкой области и Изюмском районе Харьковской области сотрудники филиалов «Ощадбанка» для прохождения физической идентификации требуют у пенсионеров оформления ненужного им страхового полиса стоимостью 15 гривен; а в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья переселенцы вынуждены платить за аналогичный страховой полис по 50 гривен. В Покровске Донецкой области от ВПЛ в «Ощадбанке» требуют сделать смену ПИН-кода за 10 гривен. В Славянске с пенсионеров-ВПЛ взимают 10 гривен на основании того, что физическая идентификация, по словам сотрудников банка, является платной.

«Недостаточная осведомленность пенсионеров-ВПЛ по деталям процедуры физической идентификации позволяет сотрудникам Сбербанка злоупотреблять своими полномочиями, и делает и без того неприятную и неудобную процедуру физической идентификации еще и затратной», — отмечается в сообщении.