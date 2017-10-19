В Луганске появилась реклама «экспериментальной школы» Базарного

Надпись на билборде гласит, что образовательная площадка «совершенствует врожденные задатки мужской и женской личности»

В оккупированном Луганске появилась наружная реклама образовательной методики российского педагога-экспериментатора Владимира Базарного, которую с 1 сентября применяют в школах № 17 и 30.

Согласно социальной рекламе, экспериментальная площадка по методике Ф.В.Базарного предлагает сохранить здоровье детей, повысить уровень эффективности учебного процесса и «совершенствовать совершенствует врожденные задатки мужской и женской личности».

На фото на плакате изображены дети, которые стоят за «конторками», за которыми Барный предлагает стоять ученикам в течение урока. Плакат завершает надпись «Здоровый ребенок – здоровая республика!».

Ранее сообщалось, что методика Базарного подразумевает разделение на классы для девочек и для мальчиков, стояние за «конторками» на протяжении части урока, упражнения для тренировки зрения во время занятий, письмо чернилами и патриотическое воспитание. В «ЛНР» уже рассказали о первом опыте внедрения методики в школу.