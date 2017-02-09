Пятерикову преследуют по делу «госпереворота в ЛНР» (ВИДЕО)

«Я не могу вернуться в «республику» — заявила Анастасия Пятерикова, комментируя итоги трехлетия движения «Луганская гвардия» и последующей «Русской весны» в Луганске.

По ее словам, ее, как и Алексея Карякина, разыскивает «генпрокуратура ЛНР» по делу о госперевороте. Из-за этого она отсиживается на территории России.

Также Пятерикова утверждает, что Болотова убили после того, как он начал критиковать Игоря Плотницкого. Своебразным итогом трехлетия пророссийских движений на Луганщине, по мнению активистки «Луганской гвардии», является то, что практически все инициаторы либо убиты, либо сидят в луганском СИЗО, либо были вынуждены бежать из «ЛНР».