Порошенко Пинчуку: торговли Крымом и Донбассом не будет

Американское издание Wall Street Journal опубликовало официальный ответ Администрации Президента Украины на скандальную статью миллиардера Виктора Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить России в вопросе Крыма и стремления к членству в ЕС и НАТО ради разрешения конфликта на Донбассе. Колонка за подписью заместителя главы администрации президента Константина Елисеева обнародована на сайте WSJ, — сообщает «Европейская правда»

Позиция АП опубликована под заголовком «Уважение к Украине крайне важно, чтобы достичь стабильного мира». Елисеев категорически отрицает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным Пинчуком.

«Не могу согласиться с его призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они только разогревают аппетиты России», — заявил Елисеев.

В статье перечислены три ключевые позиции Украины.

«Нет – развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины», — подчеркнули в АП.

«Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир», — пишет Елисеев, реагируя на предложение Пинчука.

«Нет выборам на Донбассе, пока российские (военные) сапоги остаются на украинской земле», — добавил он. По мнению АП, «договоренности на условиях России – неправильная политика».

Как сообщалось, накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в Wall Street Journal статью с призывами к Украине, которые вызвали оживленную дискуссию. «Европейская правда» в среду опубликовала колонку, в которой призвала официальный Киев дать ответ на эти призывы, задекларировав четкий отказ от идей, предложенных Пинчуком.