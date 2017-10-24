В Луганске минировали «Пилон славы»

Аноним сообщил о взрывном устройстве в центре оккупированного города, однако тревога оказалась ложной

22 октября в «МВД ЛНР» поступил анонимный телефонный звонок, в котором сообщалось о якобы заложенном взрывном устройстве в центре Луганска. Однако местные «силовики» «бомбу» так и не нашли. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«В дежурную часть Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве на территории мемориального комплекса «Пилон славы». Сразу же данный район был оцеплен сотрудниками патрульной полиции, бойцами комендатуры, прибыли сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи»,- рассказал руководитель «центра по взаимодействию с общественностью» ведомства Сергей Колесников.

По его словам, прилегающая территория была проверена кинологами. В результате никаких взрывных устройств, взрывчатых веществ не обнаружено.