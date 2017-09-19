В Украине возросло количество переселенцев

На данный момент на учете состоят 1283731 семей из Донбасса и Крыма

Количество переселенцев в Украине, состоящих на учете, увеличилось почти на 6 тысяч человек по сравнению с данными, обнародованными в конце августа. Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 18 сентября 2017 года на учете состоит 1592499 переселенцев или 1283731 семей из Донбасса и Крыма.

По данным за 28 августа 2017 года на учете состояло 1 млн 586 тыс 135 внутренне перемещенных лиц или 1 млн 276 тыс 900 семей из Донбасса и Крыма.