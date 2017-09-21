Украине появилась первая настольная игра о переселенцах

«Игра-бродилка» способна наглядно показать, с какими сложностями сталкиваются ВПЛ в повседневной жизни

В Киеве состоялась презентация настольной игры «Переселенська блуканина», герои которой сталкиваются с типичными для переселенцев проблемами. Об этом сообщает «Громадське».

Игру разработала общественная организация«Советник по вопросам ВПО» при поддержке Министерства социальной политики и международных партнеров.

Цель тематической «настолки» — показать путь переселенца с момента переезда и пересечения контрольно-пропускных пунктов к оформлению выплат, оплаты коммунальных услуг и получения утраченных документов. Таким образом разработчики хотят привлечь внимание к насущным проблемам ВПЛ, в том числе, к проблемам выплат пенсий украинцам, которые остались на оккупированной территории.

«Эта игра не для переселенцев, они и так все это чувствуют, эта игра для тех, кто живет с ними рядом, работает в правительственных учреждениях и иногда не понимает, как это тяжело. Без понимания нет борьбы за свои права. Это около 60 реальных ситуаций. С ними каждый день сталкиваются в реальной жизни. Это несерьезная форма для серьезных проблем», — говорит Ольга Иванова — координатор проекта «Переселенська блуканина».