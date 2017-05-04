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Как луганчане пережили переподключение электричества? ВИДЕО


Как пережили отключение

«Реальная газета» начинает цикл видеоматериалов из жизни неподконтрольного Луганска. Мы опросили луганчан, ощутили ли они неудобства от переключения света.

Напомним, что в ночь на 25 апреля «Укрэнерго» отключило от электроснабжения неподконтрольные Украине территории Луганской области.  После этого свет в ОРЛО стал подаваться за счет поставок из Российской Федерации по схеме, отработанной еще с лета 2014 года. Специалисты уже оценили расходы по обеспечению оккупированной Луганщины в 3 миллиарда рублей.

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