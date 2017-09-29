Боевики «ЛНР» перебрасывают вооружение к Славяносербску

Несколько БТР-ов и грузовиков стали подкреплением для боевиков на севере ОРЛО

Участники незаконных вооруженных формирований «ЛНР» перебрасывают подкрепление в район Долгое – Лопаскино – Славяносербск. Об этом в Facebook написал координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

«Оккупанты перебрасывают в район Долгое – Лопаскино – Славяносербск подкрепление: на трассе Р-66 («Бахмутка») между Долгим и Степовым фиксировалась переброска до 5 ББМ (БТР-70\80, МТ-ЛБ) и 3 грузовиков», — сказано в сообщении.

Кроме того, в сообщении говорится, что боевики перемещают танки в район поселка Александровское на юге.

«На приморском направлении через Гусельщиково и Козловку на север в сторону н.п. Александровское (быв.Розы Люксембург) оккупанты перебрасывали танки типа Т-72. Фиксировалось не менее 5 машин маршем, а также 1 БМП-1 и 2 Урала. Скорее всего, противник восточнее трассы Новоазовск – Тельманово, в районе Хомутово-Бессарабка сосредотачивает тактический резерв «9-го омсп мп 1-го АК ДНР»».

Также перемещение вооружения противника наблюдалось в восточном направлении.

«Через Михайловку оккупанты перебросили 6-и орудийную батарею 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30 в сторону Новоалександровки от Зернового – Тельманово на восток. Переброска велась Уралами, также в колонне фиксировалось 2 МТ-ЛБ».

Ранее сообщалось, что беспилотник СММ ОБСЕ заснял минометы и другую военную технику недалеко от населенного пункта Мирный, контролируемого боевиками.