СБУ перекрыла схему, по которой боевики получали деньги из украинских пенсий

Часть оформленных пенсий отдавалась владельцам, а часть оставалась у посредников и шла группировке «ЛНР»

Сотрудники СБУ блокировали схему боевиков «ЛНР» по оформлению украинских пенсий. Согласно этой схеме, часть денег оставалась в незаконной организации. Об этом говорится в сообщении СБУ.

По словам представителей СБУ, организатором схемы выступил один из представителей террористической организации. Ему помогала семья переселенцев, курьер и еще несколько человек. По задумке, дельцы находили в ОРЛО пенсионеров и предлагали им оформить украинскую пенсию в Харькове при их посредничестве.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что после снятия денег с карточек курьер переправлял их в «ЛНР» организатору. Участник группировки потом отдавал часть суммы пенсионерам, а остальные деньги забирал себе и сообщникам. Ориентировочная «прибыль» злоумышленников составила около пятисот тысяч гривен», – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что правоохранители провели ряд обысков в Харькове и Попасной Луганской области в автомобилях и домах участников схемы и изъяли более 60 банковских карт, справки переселенцев и копии паспортов людей, которые проживали на оккупированной территории, но хотели оформить украинскую пенсию.