Кабмин разрешил переселенцам получать пенсии не только через «Ощадбанк»

ВПЛ разрешили получать пенсии через любые банки, а так же отменили обязательные проверки для нескольких групп граждан

Кабинет Министров Украины ввел возможность выплачивать пенсии и социальные выплаты внутренне перемещенным лицам не только через «Ощадбанк», а через любые банки. Решение об этом было принято на заседании правительства в среду. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно проекту решения, выплата пенсий, других соцвыплат переселенцам проводится через счета и сеть учреждений «Ощадбанка» как наличными, так и через безналичные операции, а также через сеть учреждений любых банков на подконтрольной Украинские власти территории.

Доставлять пенсии и соцвыплаты людям с инвалидностью первой группы поручено «Укрпочте».

Кроме того, отменены проводимые раз в полгода проверки материально-бытовых условий внутренне перемещенных лиц для работников государственных органов, органов местного самоуправления и военнослужащих-переселенцев, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Также правительство отменило такие проверки для военных в зоне АТО при наличии справки из воинской части о привлечении к проведению спецоперации. Не проводится очередная проверка и тех, кто, согласно Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах прошел физическую идентификацию в «Ощадбанке».