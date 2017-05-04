Дело Панова. Симптом Ромберга

Загадочное дело донбасского леворадикала Панова

*Симптом Ромберга – нарушение равновесия тела, вызванное поражением мозжечка

30 апреля 2017 в некоторых СМИ появилось сообщение о том, что в ростовском следственном изоляторе от сердечной недостаточности скончался 19-летний гражданин Украины, уроженец Луганской области Артур Панов.

Константин Скоркин, для «РГ»

(Интересно, что сообщение о смерти первым появилось в блоге на петербургском сайте «Фонтанка.ру», зарегистрированном в тот же день пользователем Joomla). Артур Панов находился под следствием с декабря 2015, его обвиняли в том, что он проник на территорию Российской Федерации с целью совершения террористического акта — 14 февраля 2017 слушания по его делу начались в Северо-Кавказском военном окружном суде.

Позднее, 2 мая 2017 украинский дипломатический представитель в Ростове Виталий Конарский не подтвердил смерть Панова. Сообщение о том, что Панов умер, опроверг и его адвокат Сергей Московкин. О судьбе украинского гражданина высказалась также и украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

«Есть подтверждение того, что парень жив от следственного изолятора, но я бы хотела завтра переговорить с консулом, который также владеет информацией, у которого также этот вопрос на контроле. Потому что мы уже год просим и МИД уделить этому парню больше внимания, учитывая, что он болен. Он имеет ряд диагнозов», — сообщила Лутковская.

Действительно, судьба находящегося два года в российской тюрьме парня мало занимает украинские власти, возможно, потому что в Россию он приехал с территории «ЛНР», а там живут, с точки зрения официального Киева, не совсем украинцы. Теперь еще и это странное сообщение о смерти заключенного, не менее странное, чем все его дело.

Что известно о Панове?

Артур Панов родился 24 февраля 1998 в Краснодоне, рос в неполной семье, без отца. Он был одаренным подростком, учился в музыкальной школе, писал стихи, весной 2014 у него даже вышел сборник «Мысли в стихах». Однако известен он стал не этим.

В декабре 2013 Панов попал в криминальную хронику Краснодона, попытавшись ограбить банк, причем очень оригинальным способом. Панов (тогда ученик 10 класса Краснодонской СШ №1 имени Горького) вошел в краснодонское отделение банка «Райффайзенбанк-Аваль» и передал кассиру записку, в которой сообщалось, что банк заминирован, и что сотрудники банка должны будут собрать пакет денег и передать его человеку, который за ним придет через два часа. В противном случае «Аваль» взлетит на воздух.

В ходе милицейской операции Панов в тот же день был задержан, он не стал отпираться и объяснил следователям, что деньги нужны были ему для эмиграции в Америку. Никакого взрывного устройства, конечно, обнаружено не было. Артур отделался легко – по решению Краснодонского суда от 7 апреля 2014 его освободили от наказания, в связи с несовершеннолетием и полным раскаянием, и отправили домой, «под надзор матери».

Однако 2014 на Луганщине был самым неподходящим временем для того, чтобы браться за ум, скорее, наоборот, окружающая действительность поощряла склонного к экстремальному фантазированию подростка к действиям. После образования «ЛНР» Панов увлекается политикой, вначале он создает виртуальное международное движение Freedom Now, которое призывает к интервенции НАТО в Украину, для борьбы с российским империализмом, затем он уходит в сторону левого радикализма.

Так появляется «Артур Ромберг», виртуальный двойник Панова, взявшийся возродить знаменитую террористическую организацию 70-х гг. РАФ (Фракция Красной Армии, она же банда Баадера-Майнхоф). 4 ноября 2015 на блоге платформы blogspot появляется Манифест «Фракции Красной армии», в котором от имени «четвертого поколения» РАФ было объявлено о возрождении организации на территории СНГ.

Своим врагом она объявляла российские и американские власти, поводом для начала борьбы — вступление России в «империалистическую войну» в Сирии. Манифест одобрял взрыв российского самолета над Синаем как месть за военную агрессию и угрожал империалистам новыми акциями возмездия.

«Мы обещаем превратить вашу жизнь в ад и хаос, возродить страх в ваших душах, чтобы вы знали, что не капитал правит этим миром».

Позднее все в том же блоге, появилось сообщение о том, что новоявленная РАФ объявила, что готова пойти на «открытый диалог с представителями ИГИЛ для оказания взаимной поддержки в борьбе против деструктивной политики Запада и России». 10 ноября 2015 организация обратилась к посольству Израиля в Украине, в котором заявляла, что в ответ на «сионистский террор» против палестинцев она будет убивать каждого еврея, попавшего в их поле зрения.

12 ноября 2015 «фракция», состоявшая, судя по всему, из одного Панова, развесила в Луганске, контролируемом пророссийскими сепаратистами, отпечатанные на принтере листовки с портретом Путина и текстом «Внимание. Разыскивается серийный убийца» (в листовках Путин обвинялся в массовых убийствах жителей Сирии). Интересно, что никакой реакции на события в Донбассе, происходившие перед носом у Панова, в блоге РАФ нет.

При этом он не особенно скрывался, в блоге «Артура Ромберга, основателя и теоретика 4-го поколения РАФ», который он зарегистрировал на сайте «Открытой России», он размещает свое подлинное фото (блог остался на сайте, но при входе в профайл пользователя выдается «ошибка 404»).

Между тем у самого Панова дела шли неважно: окончив школу, он вроде бы в 2015 поступил в Луганский педуниверситет («ЛНР»-юрисдикции) на специальность «международные отношения», но был отчислен за «плохое поведение», что бы это ни значило. Далее, по официальной версии, Панов в конце ноября 2015 уезжает (через неподконтрольный Украине участок границы) в Ростов-на-Дону, где устраивается на работу в супермаркет, одновременно ища единомышленников по левому движению, якобы для организации теракта.

А 5 декабря 2015 Артур Панов был арестован сотрудниками ФСБ.

Дело Панова

По информации, которую распространила ФСБ, Панов готовил теракт в зрительном зале ростовского театра имени Горького, а затем планировал перебраться для совершения новых взрывов в Москву. В комнате, которую снимал Панов, якобы было обнаружено самодельное взрывное устройство большой поражающей силы. Более того, в ноутбуке Панова уже был заготовлен текст заявления по случаю акции, с указанием места и времени взрыва.

Против украинского гражданина были возбуждены дела по обвинению в покушении на совершение теракта, склонении к терроризму и публичным призывам к нему же, незаконному хранению взрывчатки и изготовлению взрывных устройств. Панов поначалу признал вину и сотрудничал со следствием, однако затем в письме, переданном на волю с адвокатом, он сообщил совершенно другую картину своего попадания в российскую тюрьму. Это письмо было опубликовано украинским журналистом Романом Бочкалой.

Так, по утверждениям Панова, 26 ноября 2015 он был задержан на пропускном пункте «Изварино» бойцами «Народной милиции ЛНР», доставлен обратно в Луганск, а затем насильно вывезен на территорию России. Ответственным за похищение он называет человека по имени Павел Карпов. Такой человек действительно был в администрации «ЛНР», «РГ» подробно писала об этом «человеке Суркова», политтехнологе, стоявшем у истоков «республики». Далее Панов сообщает, что люди Карпова на «Ниве» доставили его в ростовское отделение следственного комитета, где под давлением следователей, он якобы и дал признательные показания.

Версия о похищении вполне имеет право на существование, с учетом практики российских силовиков, но российское издание «Медиазона», которое занимается делами политзаключенных в России, указывает на подозрительное совпадение показаний Панова с показаниями Надежды Савченко, которую также вывозили из Украины на «Ниве», за рулем которой сидел Павел Карпов. (С другой стороны, Панов достаточно убедительно описывает внешность Карпова. «Карпова могу описать как человека полной комплекции, на вид крайне неприятный, его имя стало мне известно из какого-то удостоверения «ЛНР», которое лежало на открытом виде в машине», — пишет он).

Также «Медиазона» сообщает, что Панов постил в ноябре 2016 на своей странице Вконтакте фото из ростовского «Старбакса» и селфи, которые он вряд ли бы смог сделать, если бы находился в руках российских спецслужбистов. О своем похищении Панов не сообщал и украинским дипломатам, посещавшим его в СИЗО.

Кроме того, по делу Панова был арестован ростовский левак Максим Смышляев, который подтвердил, что встречался с Пановым 27 ноября (познакомились они ранее в соцсетях, в леворадикальных сообществах). Смышляев утверждает, что разговоры Панова он воспринял как «юношескую браваду» и посчитал собеседника психически нездоровым человеком. Тем не менее, проведенная в Москве экспертиза Института Сербского признала Панова вменяемым. А украинский консул Ковтун утверждал, что еще во время жизни в Украине у парня были проблемы с психикой: «Там были определенные, скажем так, проблемы, и с психиатрами он контактировал».

Меж тем дело идет. Панов уже объявлял голодовку, в ходе которой ему стало плохо в зале суда. Во время судебного заседания 14 февраля 2017 Панов частично признал вину в призывах к терроризму и хранении/изготовлении взрывчатки. В обмен он требует, чтобы к нему применялась Женевская конвенция и его признали военнопленным, а слушания перенесли в Москву.

За время заключения он стал позиционировать себя как украинского патриота (в провластных российских медиа его тоже подают как «украинского националиста»). В одном из писем на волю он пишет так: «Тому взиваю до кожного свідомого українця і до тих, хто може це зробити, витягти мене нарешті із російської в’язниці. Саме ваша підтримка і ваші подальші дії можуть змусити владу вдіяти хоч якісь дії для звільнення українців із полону Мордору. Зараз перевага не на моїй стороні, але з вами, любі українці, в мене з’явився би хоч якийсь шанс перемогти у цій дебільній битві з кремлівською каральною системою». (Все это тоже похоже на линию поведения Надежды Савченко на суде, кстати, ей он тоже писал письма).

Предполагаемые действия не очень уравновешенного Панова спецслужбы стали широко использовать для фабрикации дел. Помимо арестованного Смышляева, «Ромберг»-Панов фигурировал в деле Дарьи Полюдовой, левой активистки из Краснодара, уже отбывающей наказание за поддержку Украины и призывы к «федерализации Кубани». Поскольку Панов активно рассылал свои манифесты пользователям соцсетей левых взглядов и поэтому «круги» от его дела могут захватить новых фигурантов (что, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что неуравновешенного Панова «втемную» использовали спецслужбы).

Вместо выводов

В деле Панова многое остается непонятным. Не ясно, насколько серьезными были намерения Панова, и не является ли вся история с подготовкой теракта раздутыми российскими спецслужбами фантазиями экзальтированного молодого человека (которого, возможно, спровоцировали или подтолкнули к переходу от слов к действию). Равно, как остается неясной и история с похищением Панова с украинской территории. Зато ясно, что сидящий уже два года в тюрьме Панов -«Ромберг» – юноша с подвижной психикой, склонный к мегаломании, — людей его типа всегда тянуло к разного рода экстремальным политическим ощущениями.

Что ж, их он испытал уже в избытке. «Симптомом Ромберга» врачи называют состояние патологической потери равновесия, вызванного опьянением или болезнью мозга. Война в Донбассе лишила равновесия многих его жителей, Артур Панов еще одна жертва этого процесса.

Проект профінансовано з коштів Польсько-канадської програми підтримки демократії, фінансованої у рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних cправ Республіки Польщі та Уряду Канади