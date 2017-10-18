Сурков и Захарченко открыли в Ростове памятник боевикам «Л-ДНР»

Глава луганских боевиков на церемонии не присутствовал

Помощник президента России Владислав Сурков и глава донецких боевиков Александр Захарченко открыли в Ростове-на-Дону памятник «героям Донбасса». Об этом сообщает «Дождь».

В своей торжественной речи призвал открыть памятник героям Донбасса в каждом регионе России и в Европе. Он также заявил, что может пустить в Донбасс охранную миссию ОБСЕ. «Пусть еще собак везут, пускай тоже охраняют. А как миротворцев — нет, не пущу. Зачем нам миротворцы — Россия что, страна конфликтов получается?» — сказал он.

Сурков же на открытии не выступал. А главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий вообще не присутствовал на мероприятии.

В сообщении говорится что монумент, представляющий собой стелу с крестом на вершине, был установлен в парке им. Николая Островского Ростова-на-Дону еще 10 октября. Однако открытие памятного знака состоялось только в понедельник, 16 октября. Он установлен по инициативе «Союза добровольцев Донбасса» — организации, которую создал бывший «премьер» «ДНР», россиянин Александр Бородай в августе 2015 года.