В центре Луганска произошел взрыв. ФОТО (Обновляется)

По предварительной информации, подорвали очередной памятник

16.00 Под БМД заложили взрывчатку мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте

Мощность самодельного взрывного устройства, с помощью которого был подорван памятник десантникам в Луганске, составила более пяти кг в тротиловом эквиваленте. Об этом заявил «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник.

«Министерством государственной безопасности установлено, что подрыв произведен с помощью самодельного взрывного устройства мощностью более пяти килограмм в тротиловом эквиваленте, заложенного под днищем боевой машины десанта», — отметил Пасечник.

15.00. А поутру они проснулись: как в «ЛНР» отреагировали на подрыв памятника

Сепаратистские СМИ опубликовали реакцию разных «должностных лиц» «республики» на подрыв монумента десантникам.

Главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий назвал взрыв терактом, осуществленном в людном месте.

«Это преступление еще раз доказывает, что бандеровские янычары являются врагами не только народа Донбасса, но и украинской культуры. Более того, они – враги всего рода человеческого. Такова разрушительная сущность их нацистской идеологии», — заявил Плотницкий.

Ответственность за «теракт» он возложил на «западных политиков», которые не вводят санкции против «киевского режима». «Подобная ошибка в 1938 году очень дорого обошлась всей планете», — напомнил Плотницкий.

Также главарь «ЛНР» призвал луганчан стать «добровольными помощниками СМЕРШа» и помогать «МГБ» выявлять подозрительных личностей.

«Однако усилий одних спецслужб может оказаться недостаточно. Мы должны вспомнить опыт Великой Отечественной войны, когда каждый гражданин был добровольным помощником СМЕРШа, поэтому диверсанты и шпионы шагу не могли ступить по нашей земле. В ближайшее время в СМИ появятся инструкции, как незаметно выявлять террористов и сообщать о них в компетентные республиканские органы», — заявил Плотницкий.

Глава «администрации» Луганска Манолис Пилавов заявил, что «особым цинизмом является факт того, что диверсия совершена в людном месте и в то время, когда луганчане совершают вечерние прогулки в излюбленных местах», не упомянув при этом, что в 20.00 улицы города пустеют, а общественный транспорт перестает ходить. Сам подрыв памятника он назвал «актом вандализма».

«Война с памятниками абсурдна, это не что иное, как проявление нашими врагами своей слабости. Своими вероломными действиями партия войны в Киевских кабинетах власти невольно признает успешность государственного строительства и восстановления Луганской Народной Республики, воспитательное и культурное значение воздвигнутых в последние годы на территории столицы памятников и мемориалов», — заявил Пилавов.

«Актом варварства» назвал подрыв памятника народный артист Украины и «ЛНР» Михаил Голубович. «Стоит заметить, что подобное происходит уже не в первый раз. Я как деятель культуры не могу поддерживать подобные преступные акты. Повторюсь, содеянное – это самый настоящий варварский акт. И это сделали люди без чести и совести», – сказал он.

22. 35. Появились фотографии пострадавшего памятника

Сепаратистские СМИ опубликовали фото того, что осталось от памятника десантникам после взрыва.

До происшествия монумент представлял собой боевую машину десанта, установленную на постамент. Посвящен он был «погибшим за Новороссию» десантникам. После взрыва гусеницы боевой машины остались на месте, а ее корпус и башня упали виз. Также частично разрушен кирпичный постамент.

21. 30. «Министр ЛНР» прокомментировал подрыв памятника

Так называемый «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет обвинил в подрыве памятника «киевских диверсантов», уверяя, что украинские власти «воюют с памятниками».

«Сейчас продолжаются следственные и оперативные действия. В ближайшее время дополнительная информация будет сообщена. Памятник пострадал сильно», — сообщил фейковый «министр».

21.20. Подозревают «украинскую ДРГ»

Правоохранительные органы «ЛНР» подозревают в подрыве памятника на улице Оборонной в центре Луганска членов «украинской диверсионно-разведывательной группы» (ДРГ). Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) «МВД ЛНР».

«На месте теракта, в котором обоснованно подозревается украинская диверсионная группа, работает оперативная группа из состава Министерства внутренних дел, Министерства госбезопасности и Генеральной прокуратуры», — отметили в ЦВО.

21. 10. Опубликовано фото с места взрыва

Пользователи социальных сетей выложили фотографию с места взрыва памятника. В центре кадра, сделанного с высотного здания, виден столб дыма над тем местом, где стоял памятник на улице Оборонной.

21.05. Жертв нет. Памятник сильно пострадал, — «МВД ЛНР»

Жертв в результате подрыва памятника в центре Луганска на улице Оборонной нет. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ЛНР».

Также сообщается, что в результате взрыва памятник сильно пострадал.

20.50 «Правоохранители» ищут другие взрывные устройства в близлежащих дворах

Боевики обследуют дворы, прилегающие к месту взрыва на улице Оборонной в центре Луганска, с целью поиска возможных мест закладки других взрывных устройств. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

К настоящему времени пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва.

20.40. От взрыва в центре города пострадал памятник в виде БМД

Пожарные ликвидируют возгорание на месте взрыва на улице Оборонной в центральной части Луганска. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сильный взрыв произошел 18 сентября вечером около 20.00 рядом с Украинским академическим музыкально-драматическим театром на Оборонной в центральной части Луганска. По предварительной информации, был подорван расположенный у театра памятник десантникам, в результате взрыва разрушена и загорелась установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД).

Район происшествия оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.

Ранее сообщалось, что мемориальный комплекс десантникам был открыт «властью» «ЛНР» на улице Оборонной 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.