«МГБ ЛНР» выпустило памятку для выезжающих за пределы «республики»

Жителям ОРЛО, которые едут на подконтрольную часть Луганской области, советуют не разговаривать с незнакомцами, предупреждать родственников и не брать с собой «паспорта ЛНР»
Так называемое «МГБ ЛНР» обнародовало рекомендации для тех, кто решил поехать на территорию, контролируемую Украиной. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Среди рекомендаций можно увидеть следующие советы:
- всегда брать с собой документы гражданина Украины;
- не брать с собой «паспорта ЛНР» или любые другие документы, выданные «республикой»;
- предупреждать родственников об отъезде и заранее договариваться о времени телефонных звонков, чтобы «в случае вашего похищения или задержания они могли информировать правоохранительные органы»;
- не хранить на цифровых устройствах компрометирующую информацию;
- не разговаривать с незнакомыми людьми, ведь «Каждый из них может оказаться агентом украинских спецслужб или провокатором из неонацистских организаций»;
- «не высказывайте никакие оценочные суждения о ситуации на Украине и Луганской Народной Республике. Помните: даже самые мягкие критические замечания в адрес действующего режима используются на Украине для обвинений в антигосударственной деятельности, сепаратизме, терроризме и последующих репрессий».
В случае, если человек «стал жертвой провокации», ему рекомендуют обращаться в «МГБ ЛНР».