«МГБ ЛНР» выпустило памятку для выезжающих за пределы «республики»

Жителям ОРЛО, которые едут на подконтрольную часть Луганской области, советуют не разговаривать с незнакомцами, предупреждать родственников и не брать с собой «паспорта ЛНР»

Так называемое «МГБ ЛНР» обнародовало рекомендации для тех, кто решил поехать на территорию, контролируемую Украиной. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Среди рекомендаций можно увидеть следующие советы:

всегда брать с собой документы гражданина Украины;

не брать с собой «паспорта ЛНР» или любые другие документы, выданные «республикой»;

предупреждать родственников об отъезде и заранее договариваться о времени телефонных звонков, чтобы «в случае вашего похищения или задержания они могли информировать правоохранительные органы»;

не хранить на цифровых устройствах компрометирующую информацию;

не разговаривать с незнакомыми людьми, ведь «Каждый из них может оказаться агентом украинских спецслужб или провокатором из неонацистских организаций»;

«не высказывайте никакие оценочные суждения о ситуации на Украине и Луганской Народной Республике. Помните: даже самые мягкие критические замечания в адрес действующего режима используются на Украине для обвинений в антигосударственной деятельности, сепаратизме, терроризме и последующих репрессий».

В случае, если человек «стал жертвой провокации», ему рекомендуют обращаться в «МГБ ЛНР».