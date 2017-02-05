«ЛНР» обвиняет Порошенко в «терроризме» по требованию палача воинов УПА

«Уголовные производства» возбудили в отношении руководителей Украины и народных депутатов в группировке «ЛНР» (признана в Украине террористической). Этого требовал на днях, в частности, ветеран послевоенной охоты на бандеровцев. Но, как ни быстро отреагировала «госбезопасность ЛНР», от донецких отстали все равно почти на 2 года. Откуда же сейчас такая молниеносность?

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

«Цирковым представлением» в двух частях от «Министерства госбезопасности ЛНР» закончилась минувшая неделя в Луганске.

Первая часть — обращение «Республиканской организации ветеранов» к «МГБ». В пятницу, 13 дедушки с орденами и медалями просили главу этого «учреждения» открыть производство в отношении украинских чиновников. Последних обругали «националистами», обвинили в «геноциде» и требовали судить.

Второй частью стало объявление «Министерства госбезопасности», что «возбуждены уголовные производства» против массы чиновников — от Петра Порошенко до Олега Ляшко. Также объявлены «террористическими» добровольческие батальоны, большинство из которых сейчас действуют в составе ВСУ и МВД.

Интересно, что среди возмущенных ветеранов был и дедушка, который прославился 5 лет назад рассказом, как после Второй мировой устраивал облавы в Карпатах и ​​высылал украинцев в Сибирь. А год назад он получил автомобиль от «Генпрокуратуры ЛНР».

Игра в имитацию

Вступительное слово с обвинениями «киевского режима» сказал глава «республиканской организации ветеранов» Михаил Гайдуков. Он 1938 года рождения, поэтому к ветеранам имеет отношение только организационное.

Ветеранскую организацию «регионалы» доверили ему еще несколько лет назад, а до этого он долго возглавлял Федерацию профсоюзов Луганской области. Задача его почти не изменилась: в обеих должностях Гайдуков должен был высказываться от имени «широких масс» в поддержку линии «руководящей и направляющей партии». Официальные профсоюзы, как известно, реальной защитой прав трудящихся не занимались.

На этот раз он напомнил о решении Драгомиливського суда города Москвы (РФ), который признал Революцию достоинства «государственным переворотом», а ее лидеров — «государственными преступниками». И выразил надежду, что обращение ветеранов станет основанием для осуждения «преступников» по ​​каким-то «международными юридическими нормами».

Обратим внимание на момент, когда один из ветеранов приводит пример жестокости украинских военных:

«На улице Советской дети играли мирно. Самолет прилетел, сбросил бомбочки — и детей… Дети пропали, невинные люди… »- говорит Василий Афанасьев.

Речь идет о спорном авиаударе по захваченной сепаратистами Луганской ОГА 2 июня 2014. Украинские военные так и не признали этого обстрела, но дело в другом. Детей среди погибших и пострадавших тогда не было. Откуда они взялись в выступлении? — А с памятника. На памятнике в честь 8 взрослых, погибших от «авиаудара» изображен человек в униформе с ребенком на руках.

Год назад я писал в одной публикации: «Вполне вероятно, что через год луганчане, несмотря на памятник, начнут говорить, что у обладминистрации тогда погибли и дети». Вот этот день настал.

Заслуженный борец с бандеровцами

Ветераны, в свою очередь, вспоминали о своей борьбе с «проявлениями национализма, который шел с Запада при поддержке иностранных империалистов» в 1940-50 годы. Один из них — известный борец с бандеровцами Федор Чернецкий. Он прославился в мае 2011-го после выступления на сессии Луганского облсовета.

«Вы знаете, советскую власть не любили. Только изберут председателя колхоза — семью повесили. Только выберут в исполком — семью повесили. Мы их дивизией с собаками в лесах окружали. Ловили, сажали в вагон и всех их, негодяев, — в Сибирь! Поэтому они и мстят сейчас и России, и Сталину, и так далее », — говорил Федор Чернецкий 11 мая 2011.

Обнародование этого видео местным сайтом «Lugansk. Медиа стиль» вызвало резонанс в Укрнете. Однако палачу украинских повстанцев никто ничего не сделал.

Тогда у него на погонах было две звезды подполковника, на нынешнем видео «МГБ» — три полковничьи звезды. Третьи звезды (это заметно) — новей остальных. Очевидно, очередное звание ему присвоили уже при «ЛНР», потому что на фото празднования 9 мая 2013 он был еще подполковником.

Чернецкий пользовался вниманием со стороны власти и раньше. В 2010 году от президента Януковича он получил автомобиль Geely. В 2015 году машину украли и разобрали на запчасти. «Генпрокуратура ЛНР» не смогла поймать вора, и вместо того автомобиля Чернецком подарила Daewoo Lanos. Не каждому ветерану такое счастье бывает.

Откуда неожиданная прыткость «МГБ»?

Разве могло «Министерство госбезопасности» отказать такой делегации? Новость о встрече ветеранов с главой «МГБ» Леонидом Пасичником появилась на сайте «учреждения» поздно вечером в пятницу, 13 января. А уже в субботу утром опубликовано заявление: «МГБ ЛНР» возбудило уголовные дела в отношении ряда высших государственных должностных лиц, народных депутатов и политических деятелей Украины».

Сообщается, что «расследование» проводится в отношении Александра Турчинова, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Олега Тягнибока, Виталия Кличко, Олега Ляшко, Дмитрия Яроша, Игоря Коломойского, Юлии Тимошенко, Андрея Парубия, Степана Полторака, Василия Грицака, Валентина Наливайченко и др.

Возбуждены «уголовные дела» также в отношении Юрия Березы, Андрея Белецкого, Константина Гришина, Сергея Мельничука. Добровольческий украинский корпус «Правый сектор», батальоны «Азов», «Айдар», «Донбасс», «Днепр-1», «Украина», «Шахтерск», «Торнадо», «Миротворец» и другие объявлены «незаконными военными формированиями» , которые «продолжают террористическую деятельность на территории« Луганской народной республики».

Стоит вспомнить, что в «ДНР» подобные «дела» открывали, причем дважды. Сначала в феврале 2015 года «Генпрокуратура ДНР» начала «следствие» по отношению к Петру Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова. А через год, в апреле 2016 главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил:

«Буду анонсировать открытие уголовных дел по Порошенко, Турчинова — всех, кто причастен к смерти жителей Донбасса и решению конфликта».

Почему же в Луганске спохватились только сейчас?

Возможно, ответ — в проигранном «МГБ» раунде давнего противостояния с Игорем Плотницким. После очередного поражения «госбезопасность» в очередной раз демонстрирует непримиримость в борьбе против «укропов».

«Антиплотницкая» пропаганда, инспирирована «МГБ», в значительной степени строится на тезисе, что «глава» будто работает на то, чтобы «слить» «республику» Украина. А ему противостоят «борцы за идею». С этим согласуются и громкие аресты украинских патриотов в «ЛНР» с абсурдными обвинениями.