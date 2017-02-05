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«ЛНР» обвиняет Порошенко в «терроризме» по требованию палача воинов УПА


01 - Під георгієвською стрічкою - значок Мир Луганщині. Скріншот з відео на сайті МДБ ЛНР


Под «георгиевской» ленточкой — значок организации Плотницкого «Мир Луганщине». Скриншот с видео на сайте «МГБ ЛНР». Рядом с медалью «За победу над Германией» – «медаль» «ЛНР» к 70-летию победы

«Уголовные производства» возбудили в отношении руководителей Украины и народных депутатов в группировке «ЛНР» (признана в Украине террористической). Этого требовал на днях, в частности, ветеран послевоенной охоты на бандеровцев. Но, как ни быстро отреагировала «госбезопасность ЛНР», от донецких отстали все равно почти на 2 года. Откуда же сейчас такая молниеносность?

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

«Цирковым представлением» в двух частях от «Министерства госбезопасности ЛНР» закончилась минувшая неделя в Луганске.

Первая часть — обращение «Республиканской организации ветеранов» к «МГБ». В пятницу, 13 дедушки с орденами и медалями просили главу этого «учреждения» открыть производство в отношении украинских чиновников. Последних обругали «националистами», обвинили в «геноциде» и требовали судить.

Второй частью стало объявление «Министерства госбезопасности», что «возбуждены уголовные производства» против массы чиновников — от Петра Порошенко до Олега Ляшко. Также объявлены «террористическими» добровольческие батальоны, большинство из которых сейчас действуют в составе ВСУ и МВД.

Интересно, что среди возмущенных ветеранов был и дедушка, который прославился 5 лет назад рассказом, как после Второй мировой устраивал облавы в Карпатах и ​​высылал украинцев в Сибирь. А год назад он получил автомобиль от «Генпрокуратуры ЛНР».

Игра в имитацию

Вступительное слово с обвинениями «киевского режима» сказал глава «республиканской организации ветеранов» Михаил Гайдуков. Он 1938 года рождения, поэтому к ветеранам имеет отношение только организационное.

Ветеранскую организацию «регионалы» доверили ему еще несколько лет назад, а до этого он долго возглавлял Федерацию профсоюзов Луганской области. Задача его почти не изменилась: в обеих должностях Гайдуков должен был высказываться от имени «широких масс» в поддержку линии «руководящей и направляющей партии». Официальные профсоюзы, как известно, реальной защитой прав трудящихся не занимались.

Михаил Гайдуков (слева) давно занимается имитацией «голоса широких масс». Скриншот с видео на сайте «МГБ ЛНР»

Михаил Гайдуков (слева) давно занимается имитацией «голоса широких масс». Скриншот с видео на сайте «МГБ ЛНР»

На этот раз он напомнил о решении Драгомиливського суда города Москвы (РФ), который признал Революцию достоинства «государственным переворотом», а ее лидеров — «государственными преступниками». И выразил надежду, что обращение ветеранов станет основанием для осуждения «преступников» по ​​каким-то «международными юридическими нормами».

Обратим внимание на момент, когда один из ветеранов приводит пример жестокости украинских военных:

«На улице Советской дети играли мирно. Самолет прилетел, сбросил бомбочки — и детей… Дети пропали, невинные люди… »- говорит Василий Афанасьев.

Речь идет о спорном авиаударе по захваченной сепаратистами Луганской ОГА 2 июня 2014. Украинские военные так и не признали этого обстрела, но дело в другом. Детей среди погибших и пострадавших тогда не было. Откуда они взялись в выступлении? — А с памятника. На памятнике в честь 8 взрослых, погибших от «авиаудара» изображен человек в униформе с ребенком на руках.

«Мэр» Луганска Манолис Пилавов на открытии памятника жертвам авиаудара по ОГА. Фото МИА Исток

«Мэр» Луганска Манолис Пилавов на открытии памятника жертвам авиаудара по ОГА. Фото МИА Исток

Год назад я писал в одной публикации: «Вполне вероятно, что через год луганчане, несмотря на памятник, начнут говорить, что у обладминистрации тогда погибли и дети». Вот этот день настал.

Заслуженный борец с бандеровцами

Ветераны, в свою очередь, вспоминали о своей борьбе с «проявлениями национализма, который шел с Запада при поддержке иностранных империалистов» в 1940-50 годы. Один из них — известный борец с бандеровцами Федор Чернецкий. Он прославился в мае 2011-го после выступления на сессии Луганского облсовета.

«Вы знаете, советскую власть не любили. Только изберут председателя колхоза — семью повесили. Только выберут в исполком — семью повесили. Мы их дивизией с собаками в лесах окружали. Ловили, сажали в вагон и всех их, негодяев, — в Сибирь! Поэтому они и мстят сейчас и России, и Сталину, и так далее », — говорил Федор Чернецкий 11 мая 2011.

Обнародование этого видео местным сайтом «Lugansk. Медиа стиль» вызвало резонанс в Укрнете. Однако палачу украинских повстанцев никто ничего не сделал.

Тогда у него на погонах было две звезды подполковника, на нынешнем видео «МГБ» — три полковничьи звезды. Третьи звезды (это заметно) — новей остальных. Очевидно, очередное звание ему присвоили уже при «ЛНР», потому что на фото празднования 9 мая 2013 он был еще подполковником.

Чернецкий пользовался вниманием со стороны власти и раньше. В 2010 году от президента Януковича он получил автомобиль Geely. В 2015 году машину украли и разобрали на запчасти. «Генпрокуратура ЛНР» не смогла поймать вора, и вместо того автомобиля Чернецком подарила Daewoo Lanos. Не каждому ветерану такое счастье бывает.

Lanos от «Генпрокуратуры» для борца с бандеровцами. Федор Чернецкий за рулем подаренной ему машины. Фото «ЛуганскИнформЦентр»

Lanos от «Генпрокуратуры» для борца с бандеровцами. Федор Чернецкий за рулем подаренной ему машины. Фото «ЛуганскИнформЦентр»

Откуда неожиданная прыткость «МГБ»?

Разве могло «Министерство госбезопасности» отказать такой делегации? Новость о встрече ветеранов с главой «МГБ» Леонидом Пасичником появилась на сайте «учреждения» поздно вечером в пятницу, 13 января. А уже в субботу утром опубликовано заявление: «МГБ ЛНР» возбудило уголовные дела в отношении ряда высших государственных должностных лиц, народных депутатов и политических деятелей Украины».

Сообщается, что «расследование» проводится в отношении Александра Турчинова, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Олега Тягнибока, Виталия Кличко, Олега Ляшко, Дмитрия Яроша, Игоря Коломойского, Юлии Тимошенко, Андрея Парубия, Степана Полторака, Василия Грицака, Валентина Наливайченко и др.

Возбуждены «уголовные дела» также в отношении Юрия Березы, Андрея Белецкого, Константина Гришина, Сергея Мельничука. Добровольческий украинский корпус «Правый сектор», батальоны «Азов», «Айдар», «Донбасс», «Днепр-1», «Украина», «Шахтерск», «Торнадо», «Миротворец» и другие объявлены «незаконными военными формированиями» , которые «продолжают террористическую деятельность на территории« Луганской народной республики».

Стоит вспомнить, что в «ДНР» подобные «дела» открывали, причем дважды. Сначала в феврале 2015 года «Генпрокуратура ДНР» начала «следствие» по отношению к Петру Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова. А через год, в апреле 2016 главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил:

«Буду анонсировать открытие уголовных дел по Порошенко, Турчинова — всех, кто причастен к смерти жителей Донбасса и решению конфликта».

Почему же в Луганске спохватились только сейчас?

Возможно, ответ — в проигранном «МГБ» раунде давнего противостояния с Игорем Плотницким. После очередного поражения «госбезопасность» в очередной раз демонстрирует непримиримость в борьбе против «укропов».

«Антиплотницкая» пропаганда, инспирирована «МГБ», в значительной степени строится на тезисе, что «глава» будто работает на то, чтобы «слить» «республику» Украина. А ему противостоят «борцы за идею». С этим согласуются и громкие аресты украинских патриотов в «ЛНР» с абсурдными обвинениями.

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