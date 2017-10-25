В «ДНР» решили узаконить «отжим» квартир

«Власти» ОРДО объявили, что имеют право лишать жилплощади переселенцев, которые 6 месяцев не были дома

В «ДНР» озвучили, что собираются лишать права на квартиры людей, которые в течение 6 месяцев не жили на своей жилплощади. Об этом заявила на брифинге в подконтрольном боевикам Донецке представитель «верховного суда ДНР» Лилия Резникова. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте «ДНР».

В сообщении говорится, что хотя в «конституции ДНР» и говорится, что граждане «республики» не могут быть бесправно выселены из жилья, есть статья 116 «Жилищного кодекса», согласно которой человека все же можно выселить «при систематическом нарушении или порче жилого помещения, где вина этих лиц носит характер злого умысла или грубой неосторожности». На эту статью и ссылается Резникова.

По ее словам, можно признать утратившим право на жилье лицо, которое «в течение 6 месяцев без уважительных причин не проживает на этой жилплощади». «Это касается квартир, которые находятся в государственной и коммунальной собственности. При этом при обращении в суд там обязательно при рассмотрении дела должны учесть и проверить, по уважительным причинам или нет лицо не проживает на этой жилплощади», — сказала она.

Что касается жилья, принадлежащего на праве личной собственности, то в данном случае предусматривается «сохранение за лицами временно отсутствующими права пользования жилым помещением в течение 1 года, если они там не проживали». «Если более 1 года, то можно ставить вопрос о признании их утратившими право на жилплощадь. И опять — суд учитывает причины, почему физическое лицо не проживает на этой жилплощади», — сказала Резникова.

Напомним, главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что после проверки жилищного фонда было обнаружено около тысячи пустующих квартир, в которые глава «республики» распорядился заселить людей, «требующих жилья».