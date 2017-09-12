В «ЛНР» «отожмут» квартиры переселенцев

Плотницкий распорядился «отжать» брошенное жилье переселенцев и заселить туда «нуждающихся»

Главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что после проверки жилищного фонда было обнаружено около тысячи пустующих квартир, в которые глава «республики» распорядился заселить людей, «требующих жилья». Об этом пишут сепаратистские СМИ.

«Вы знаете, что мы проводили инвентаризацию жилого фонда, в результате выявлено несколько тысяч пустых квартир, не буду называть точную цифру чтобы никого не будоражить», — сказал он.

Плотницкий поручил «проработать этот вопрос более подробно», выяснить в каком состоянии пустующее жилье, и действительно ли в квартирах никто не обитает.

реально пустующих квартир, будет создана специальная комиссия, и после этого будем распределять эти квартиры, будем давать возможность людям в них проживать. Потому, что пустующие квартиры – это значит, не платится коммуналка, ничего не платится. У нас есть люди, которые требуют жилья, ищут жилье», — заявил Плотницкий.

Ранее Реальная газета сообщала, что около подъездов в Луганске появились объявления о необходимости составить список пустующих квартир.