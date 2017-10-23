Конец «Геншашлычной». В Луганске отправили в отставку «генпрокурора»

В группировке «ЛНР» кадровые перестановки. Вечером в субботу появилась информация об отставке «генпрокурора ЛНР» Заура Исмаилова. Вместе с ним в отставку отправился один из заместителей. И.о. «генпрокурора» назначили «первого заместителя министра МВД» Виталия Подоброго.

Вопрос об отставке Исмаилова и назначении Подоброго обсуждался на расширенном заседании «парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы», сообщает пропагандистский сайт «ЛНР» ЛуганскИнформЦентр.

– Сегодня по повестке дня стоял вопрос о моем отчете, но, я думаю, повторяться на цифрах не хочу. Поступило мое заявление с прошением по собственному желанию в отставку, – заявил Исмаилов.

Он добавил, что «видит себя в научной деятельности». Его слова поддержал главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий, который принимал участие в заседании. Он отметил, что решение Исмаилова – «это личное решение», пишет ЛИЦ.

В итоге «Народный совет ЛНР» проголосовал за освобождение от должностей Исмаилова и одного из трех его заместителей – Григория Цевенко.

При этом в сообщении «официального» пропагандистского ЛуганскИнформЦентра опущены подробности обсуждения и голосования «парламента». Участник же группы «Регион 13 – Луганск» в Facebook Алекс Ермашов сообщает, что «депутаты» «Народного совета» (полностью подконтрольного Плотницкому), восхваляли уходящего Исмаилова и клеймили «МВД», представителя которого они сами же впоследствии утвердили в должности нового «и.о. генпрокурора».

Исполняющим обязанности «генерального прокурора ЛНР» назначен Виталий Подобрый, который до этого был «первым заместителем министра МВД» группировки «ЛНР».

Согласно данным сайта «Миротворец», Подобрый, 03.01.1978 г.р., – бывший сотрудник луганского отряда «Беркут», изменивший присяге и перешедший на сторону террористической организации «ЛНР».

«Находясь на должности «первого заместителя министра внутренних дел ЛНР» с января 2016 года гражданин Украины совершает действия, направленные на участие в деятельности террористической группировки, нарушая конституционные права граждан Украины», – говорилось в пресс-релизе прокуратуры Луганской области в мае нынешнего года. Релиз был посвящен тому, что Подоброму заочно объявили о подозрении в деле по статье об участии в деятельности террористической организации.

Теперешняя рокировка может говорить об ослаблении позиций главаря «ЛНР» Плотницкого и усилении позиций силовиков.

Суркова с Плотницким подвинули?

Впервые конфронтация между Плотницким и «министром государственной безопасности» Леонидом Пасечником стала публичной 2 года назад, в октябре 2015-го.

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Тогда «силовики» задержали «министра топлива», за него вступился Плотницкий, который решил отстранить от должностей (временно) и задержанного, и главу «МГБ» Пасечника. В ответ Пасечник пообещал расследовать хищения гуманитарки, в чем явно прочитывалась угроза Плотницкому.

На стороне «МГБ» выступило и «МВД» – обе структуры курируются, по многочисленным сообщениям СМИ, в т.ч. по данным хакерских расследований, Федеральной службой безопасности РФ.

Плотницкого в том противостоянии, кроме исполнительной вертикали оккупационной власти, поддержала «генеральная прокуратура ЛНР». Это единственный орган, который оставался опорой Плотницкого в силовом и блоке.

Блогеры-пропагандисты, подконтрольные силовикам, с тех пор не прекращали информатак на «генпрокуратуру». В результате их творческого подхода к ведомству прилепился ярлык «геншашлычная» – производная от придуманной этими же пропагандистами клички «Геншашлычник» для Исмаилова. (Обыгрывается, понятно, кавказское происхождение «генпрокурора»).

Именно «генпрокуратура» занималась расследованием «самого тихого переворота в «ЛНР» год назад, в сентябре 2016. Именно в камере «генпрокуратуры» был найден повешенным якобы готовивший этот переворот Геннадий Цыпкалов, отставной «предсовмина ЛНР».

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После этого аккаунты в соцсетях и на блог-платформах, которые обслуживают интересы силовиков, взорвались обвинениями в адрес Плотницкого и «геншашлычной». Эти выступления вылились в целую кибер-войну. Одновременно против Плотницкого было возбуждено дело Следственным комитетом РФ по факту убийства Цыпкалова.

Нынешняя рокировка, в ходе которой «и.о. генпрокурора» стал человек из оппозиционной Плотницкому партии, свидетельствует не просто об изменении расстановки сил в ОРЛО. За каждым из ведомств стоят российские кураторы. В частности, по сообщениям СМИ, главаря «ЛНР» курирует Администрация президента РФ, а именно – Владислав Сурков. И потеря такой фигуры, как «генпрокурор» ослабляет позиции Суркова.