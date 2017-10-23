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Конец «Геншашлычной». В Луганске отправили в отставку «генпрокурора»


В группировке «ЛНР» кадровые перестановки. Вечером в субботу появилась информация об отставке «генпрокурора ЛНР» Заура Исмаилова. Вместе с ним в отставку отправился один из заместителей. И.о. «генпрокурора» назначили «первого заместителя министра МВД» Виталия Подоброго.

Вопрос об отставке Исмаилова и назначении Подоброго обсуждался на расширенном заседании «парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы», сообщает пропагандистский сайт «ЛНР» ЛуганскИнформЦентр.

Заур Исмаилов. Фото с сайта «генпрокуратуры ЛНР»

– Сегодня по повестке дня стоял вопрос о моем отчете, но, я думаю, повторяться на цифрах не хочу. Поступило мое заявление с прошением по собственному желанию в отставку, – заявил Исмаилов.

Он добавил, что «видит себя в научной деятельности». Его слова поддержал главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий, который принимал участие в заседании. Он отметил, что решение Исмаилова – «это личное решение», пишет ЛИЦ.

В итоге «Народный совет ЛНР» проголосовал за освобождение от должностей Исмаилова и одного из трех его заместителей – Григория Цевенко.

При этом в сообщении «официального» пропагандистского ЛуганскИнформЦентра опущены подробности обсуждения и голосования «парламента». Участник же группы «Регион 13 – Луганск» в Facebook Алекс Ермашов сообщает, что «депутаты» «Народного совета» (полностью подконтрольного Плотницкому), восхваляли уходящего Исмаилова и клеймили «МВД», представителя которого они сами же впоследствии утвердили в должности нового «и.о. генпрокурора».

Скриншот из Facebook

Исполняющим обязанности «генерального прокурора ЛНР» назначен Виталий Подобрый, который до этого был «первым заместителем министра МВД» группировки «ЛНР».

Виталий Подобрый, «первый заместитель министра МВД» группировки «ЛНР»

Согласно данным сайта «Миротворец», Подобрый, 03.01.1978 г.р., – бывший сотрудник луганского отряда «Беркут», изменивший присяге и перешедший на сторону террористической организации «ЛНР».

«Находясь на должности «первого заместителя министра внутренних дел ЛНР» с января 2016 года гражданин Украины совершает действия, направленные на участие в деятельности террористической группировки, нарушая конституционные права граждан Украины», – говорилось в пресс-релизе прокуратуры Луганской области в мае нынешнего года. Релиз был посвящен тому, что Подоброму заочно объявили о подозрении в деле по статье об участии в деятельности террористической организации.

Теперешняя рокировка может говорить об ослаблении позиций главаря «ЛНР» Плотницкого и усилении позиций силовиков.

Суркова с Плотницким подвинули?

Впервые конфронтация между Плотницким и «министром государственной безопасности» Леонидом Пасечником стала публичной 2 года назад, в октябре 2015-го.

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Тогда «силовики» задержали «министра топлива», за него вступился Плотницкий, который решил отстранить от должностей (временно) и задержанного, и главу «МГБ» Пасечника. В ответ Пасечник пообещал расследовать хищения гуманитарки, в чем явно прочитывалась угроза Плотницкому.

На стороне «МГБ» выступило и «МВД» – обе структуры курируются, по многочисленным сообщениям СМИ, в т.ч. по данным хакерских расследований, Федеральной службой безопасности РФ.

Плотницкого в том противостоянии, кроме исполнительной вертикали оккупационной власти, поддержала «генеральная прокуратура ЛНР». Это единственный орган, который оставался опорой Плотницкого в силовом и блоке.

Блогеры-пропагандисты, подконтрольные силовикам, с тех пор не прекращали информатак на «генпрокуратуру». В результате их творческого подхода к ведомству прилепился ярлык «геншашлычная» – производная от придуманной этими же пропагандистами клички «Геншашлычник» для Исмаилова. (Обыгрывается, понятно, кавказское происхождение «генпрокурора»).

Именно «генпрокуратура» занималась расследованием «самого тихого переворота в «ЛНР» год назад, в сентябре 2016. Именно в камере «генпрокуратуры» был найден повешенным якобы готовивший этот переворот Геннадий Цыпкалов, отставной «предсовмина ЛНР».

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После этого аккаунты в соцсетях и на блог-платформах, которые обслуживают интересы силовиков, взорвались обвинениями в адрес Плотницкого и «геншашлычной». Эти выступления вылились в целую кибер-войну. Одновременно против Плотницкого было возбуждено дело Следственным комитетом РФ по факту убийства Цыпкалова.

Нынешняя рокировка, в ходе которой «и.о. генпрокурора» стал человек из оппозиционной Плотницкому партии, свидетельствует не просто об изменении расстановки сил в ОРЛО. За каждым из ведомств стоят российские кураторы. В частности, по сообщениям СМИ, главаря «ЛНР» курирует Администрация президента РФ, а именно – Владислав Сурков. И потеря такой фигуры, как «генпрокурор» ослабляет позиции Суркова.

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