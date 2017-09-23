В «ЛНР» школьники отравились продуктами из России, — Тымчук

Некачественные продукты питания и попытки «сэкономить» привели к массовым отравлениям в луганских школах

В оккупированном Луганске произошел случай массового отравления школьников пищевыми продуктами российского происхождения. Об этом в Facebook написал координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

В сообщении говорится, что главари группировки «ЛНР» с целью «экономии» бюджетных средств распорядились, чтобы «министерство образование ЛНР» перевело учреждения образования на продукты питания, поступающие из РФ, которые в подавляющем большинстве состоят из некачественных или просроченных продуктов.

По информации Тымчука, выполнение данного указания уже стало причиной массового отравления детей в Луганской области. В частности, 15 сентября в школе № 38 города Луганск зафиксирован факт заболевания сальмонеллезом 5 учеников и 3 представителей персонала.

Данная ситуация замалчивается представителями «органов власти ЛНР». Родителям детей и персоналу больницы, в которой находятся больные, предписано не распространять информацию об отравлениях в школах.

При этом пользователи социальных сетей со ссылкой на родителей школьников из школы № 38 говорят, что скорая помощь госпитализировала 12 учеников. Напрямую заявлять о массовых отравлениях родственники школьников боятся.