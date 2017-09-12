В Луганской области из-за аварии отключили свет

Без электричества остались Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная, Горское и Золотое

В Луганской области из-за повреждения воздушной линии электропередач перебои с энергоснабжением, однако в течение дня оно будет восстановлено. Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook.

«Через два часа электроснабжение области будет восстановлено с минимальными ограничениями бытовых потребителей», – написал Гарбуз.

По словам главы области, повреждена воздушная линия 220 кВ Луганской ТЭС. Причины повреждения устанавливаются.

«Реализуются меры по переподключению к линиям 110 кВ из Донецкой и Харьковской областей», – добавил Гарбуз.

По информации энергетиков, в настоящее время большая часть Луганской области обесточена. Полностью отключены от электроснабжения города — Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная, Горское и Золотое.

Также известно, что электричество есть в Станице Луганской, Счастье, Новоайдаре и Старобельске.