«Отделение путем постепенной интеграции» – Bloomberg о планах Путина на Донбассе

Пока Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, которое Германия и Франция курировали в 2015 году, реальная стратегия Путина на Украине заключается в полном отделении двух пограничных районов, известных как Донбасс, путем постепенной интеграции с Россией, сказали три человека, близкие к руководству в Москве, пишет Bloomberg.

Россия двигается постепенно, отмечает издание. Например, как политическое прикрытие была использована блокада, организовання украинскими активистами. Под ее прикрытием РФ переключила на себя основные экономические связи с сепаратистскими регионами. В дальнейшем «Российские железные дороги» снизили тарифы на перевозку железной руды и и угля в регионах, прилегающих к Донбассу. (На минувшей неделе об этом писало РБК.)

«Это позволит России заменить украинские поставки, остановленные Киевом, и обеспечить постоянное функционирование металлургических заводов, считают два человека в отрасли», — объясняет Bloomberg.

Мнение, что правительство сделало очередной шаг к отделению Донбасса, высказал агентству и депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин. Он, как и другие официальные лица, обвинил Киев в том, что Москве пришлось протянуть руку помощи оказавшимся в блокаде «республикам».

Такую же оценку событиям дал Андрей Чеснаков, который выступает консультантом Администрации Путина по Украине, и еще один высокий чиновник.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает подобное.

Издание напоминает, что ранее в этом году Путин подписал указ, которым признаются документы, выданные сепаратистскими «правительствами», а сами они давно признали российский рубль своей «официальной» валютой. А Кремль рассматривает возможность упростить получение гражданства для жителей оккупированных территорий.

«Россия поддерживает ряд сепаратистских регионов в бывших советских республиках, используя их в качестве рычага влияния на прозападные правительства в странах, которые являются ее своей сферой влияния, как она считает. В 2008 году Россия направила войска в Грузию, чтобы обезопасить два таких региона, которые теперь по существу являются протекторатами Кремля. В прошлом месяце Россия ввела часть боевиков в свою регулярную армию», — проводится параллель в статье.

Действия РФ в Украине — серьезный вызов для США и Европейского Союза, которые поддерживают Минские соглашения. В то же время позиция новой администрации Белого Дома не до конца ясна.

Стратегия Путина, по мнению нескольких иностранных дипломатов, с которыми общались журналисты издания, предусматривает быстрое усиление контроля над Донбассом.

Этому способствует тупик, в котором оказался Минский процесс. «Отечественные противники мешают (президенту Украины Петру) Порошенко предоставить широкую автономию мятежным регионам, как того требует мирное соглашение, в то время как два других спорных вопроса, предусмотренных соглашением — полное прекращение огня и возвращение приграничных районов под украинский контроль — тоже далеки от исполнения», — отмечает Bloomberg.

А тем временем процесс интеграции в РФ неподконтрольных правительству регионов растет.

Андрей Марголин, экономист Академии президентского хозяйства и государственной администрации. «Теперь мы видим, что интеграция с российской экономикой растет», — сказал он, создавая преимущества, которые помогают компенсировать расходы на субсидирование сепаратистских регионов.

«Чем меньше эта экономика интегрирована с Россией, тем выше издержки», — считает Андрей Марголин, экономист Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.