«Особый статус» на Донбассе продлен еще на год

Закон заработает только после того, как Россия введет из Донбасса свои войска

Верховная Рада Украины продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Это произошло путем принятия за основу и в целом законопроекта президента Украины №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ поддержали 229 депутатов, проголосовав «за».

Вчера парламентский комитет по нацбезопасности изменил текст законопроекта, указав, что особый порядок местного самоуправления на Донбассе вводится только после вывода российских войск.

Ранее парламент принял в первом чтении законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.