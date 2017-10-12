Оружие из шахт: из чего состоит «оборонная промышленность» боевиков

Как известно, боевики «Л-ДНР» достают военную технику из угольных шахт. Иначе как объяснить, что боеприпасы и техника в ОРДЛО есть, но Россия всю «горячую фазу» утверждала, что не вмешивается в конфликт на востоке Украины. Ведь объекты оборонного комплекса, оставшиеся на оккупированной территории, не приспособлены для выпуска танков и гаубиц, передвижение которых сейчас фиксируют наблюдатели СММ ОБСЕ.

Кира Молчанова

После начала войны в 2014 году в руки к боевикам попали сразу несколько объектов, входивших в Укроборонпром. На этих предприятиях могли изготовлять ограниченный ассортимент боеприпасов, суда, станки, взрывчатку и броню для танков. Также теоретически могли бы ремонтировать самолеты. Но у боевиков «Л-ДНР» их нет. Тем не менее, боевики вот уже четвертый год способны обстреливать позиции ВСУ. Возможно, на предприятиях «оборонки» ОРДЛО выпускается нечто такое, чего не было в то время, когда эти предприятия контролировала Украина.

Луганский авиационный ремонтный завод

Раньше это предприятие могло ремонтировать и модернизировать авиационные двигатели. Позже стало выпускать продукцию гражданского назначения (мотоблоки, радиаторы для автомобилей, ПЕТ-формы для жидкостей). В июне 2014 года завод перешел под контроль боевиков «ЛНР», а его директор А.И.Мостовой и часть сотрудников покинули Луганск. В 2016 году в честь «дня авиации» назначенный боевиками директор Луганского авиационного ремонтного завода Станислав Томилов дал сепаратистскому изданию очень оптимистичное интервью. В нем он назвал предприятие «флагманом авиации республики» и рассказал о перспективах военной и гражданской авиации. В планах было и восстановление аэропорта, и создание своей авиакомпании, и базы для военных самолетов «ЛНР». При этом директор признался, что в данный момент авиационный ремонтный завод занимается гальваникой, резкой металла лазером и изготовлением радиаторов.

Судя по данным, размещенным на официальном сайте Луганского авиационного ремонтного завода, в сентябре 2015 года на предприятии изготовляли ящики под блоки питания, пожарные ящики, ключницы, коммуникационные ящики. Так что до высокой мечты о небе ему пока далеко: с переходом под контроль боевиков, предприятие потеряло все заказы в Африке, Азии, Латинской Америке и Европе, ведь никто не станет сертифицировать завод в непризнанной «республике».

В июне 2017 года сало известно, что глава «ЛНР» Игорь Плотницкий решил с максимальной пользой для себя «разобраться» с существующим при заводе музеем. Находящиеся там самолеты планируют либо продать частным коллекционерам, либо порезать на металлолом. Такая тактика имеет мало общего с тактикой перспективного предприятия оборонной промышленности.

Луганский патронный завод

1 сентября стало известно, что СБУ задержала «экс-директора» Луганского патронного завода, отжатого боевиками. Задержанная обвинялась в том, что согласилась стать главой предприятия после того, как боевики его захватили. Она же передавала хранившиеся там боеприпасы «для нужд армии Новороссии» и даже, по заверению СБУ, организовала на мощностях завода изготовление почти 2 миллионов патронов различного калибра. После увольнения с завода, бывшая директриса скрывалась от украинского правосудия на территории ОРДЛО и в России, пока ее не задержали в городе Кременчуге Полтавской области.

Из заявления СБУ следует, что Луганский патронный завод был запущен боевиками, но производил очень маленькие объемы патронов. Сами боевики утверждают обратное. 11 марта 2016 года на предприятии заявили, что запущенный в тестовом режиме завод полностью обеспечивает потребности военных «Л-ДНР». Запущены линии по производству патронов для автоматического оружия калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм. Каков объем указанных «потребностей», в сообщении не говорится. Но зато подчеркивается, что в случае активных боевых действий предприятие сможет увеличить этот неизвестный объем в 3-4 раза. И это при том, что предприятие запущено в тестовом режиме, а на фоторепортаже к этой новости показаны только отдельные фрагменты цеха.

Впрочем, источники, имеющие отношение к Луганскому патронному заводу, опровергают загадочную историю с пуском производства. По их информации, предприятие как стояло, так и стоит. А значит, новости о запуске мощностей нужны 1) для поддержания имиджа «процветающей республики», где все работает лучше, чем до войны, 2) для маскировки настоящего источника боеприпасов.

Чтобы восстановить производство патронов на территории, подконтрольной Украине, «Укроборонпром» планирует развернуть во Львове аналогичный завод. А это не только обеспечит украинскую армию боеприпасами для автоматического оружия, но и создаст дополнительные рабочие места.

Донецкий казенный завод химических изделий

Еще один объект Укроборонпрома, о котором часто пишут СМИ боевиков. Однако о восстановлении предприятия речь пока не идет. Раньше завод производил боеприпасы и взрывчатку для горной промышленности из боеприпасов, которые надо было утилизировать. Сейчас предприятие находится впритык к линии фронта. Время от времени там происходят мощные взрывы и пожары из-за попадания артиллерийских снарядов. Последний масштабный пожар на ДКЗХИ случился 16 августа 2017 года, когда на территории завода загорелась трава. Тогда детонации оставшихся боеприпасов не произошло, хотя взрывы на территории предприятия – не редкость.

Кроме взрывчатки, рядом с ДКЗХИ есть могильник ядерных отходов, построенный в 1958 году. Тогда был вырыт обычный котлован, в который поместили 150 контейнеров с радиоактивными отходами, и залили бетоном. Еще до начала войны объект находился в аварийном состоянии и выглядел заброшенным.

Боевики не пытаются использовать завод химических изделий в качестве стратегического объекта военно-промышленного комплекса. Но и для украинской стороны доступ к ДКЗХИ пока закрыт. Поэтому остается ли хранилище с радиоактивными отходами до сих пор запечатанным, с уверенностью сказать трудно.

Химическое казенное объединение имени Петровского

Вместе с Донецким казенным заводом химических изделий, это предприятие занималось утилизацией боеприпасов. ХКО им. Петровского производило баллистический порох, отдельные виды ракетного топлива. В 2014 году предприятие прекратило свою работу. Однако боевики уже заявляли о попытках реанимировать химическое объединение.

«Подготовлены документы по регистрации Химического казенного объединения им. Петровского с компанией «Ресурс», обсуждена концепция организации производства на объединении безтротиловых взрывчатых веществ гражданского назначения», — заявлял тогдашний «и.о. министра промышленности ЛНР» Дмитрий Божич. Однако восстановления не последовало, и сегодня ХКО им. Петровского продолжает оставаться в неизвестности.

На территории ОРДЛО есть еще несколько предприятий, входивших в Укроборонпром. Это Макеевский государственный проектный институт, Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, Опытно-конструкторское бюро «Луч». Видимо, промышленное проектирование, радиоэлектронное подавление и судостроение – не те отрасли, которые интересны российским кураторам донбасских боевиков. С помощью этих (а так же целого ряда других «законсервированных» заводов «необоронного» направления) нельзя напрямую вести войну и слишком хлопотно создавать видимость процветания, успеха и светлых перспектив. При этом не остается сомнения: группировки «Л-ДНР» самостоятельно не могут обеспечить себя военной техникой, вооружением и боеприпасами в нужной степени, как и не могут покупать вооружение.

Что останется от оборонно-промышленного комплекса, когда «русский мир» уйдет из Донбасса, предположить несложно.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения