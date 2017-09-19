Бывают ли «полезные олигархи»?

2014 год подарил нам представление об «олигархах-патриотах». Но тогда же мы в рамках программы «Жить по-новому» услышали о «деолигархизации» Украины. Что изменилось за 3 года и стоит ли надеяться на заботу олигархов о стране?

Александр Белокобыльский, «РГ»

«Олигархи-патриоты»

Образцом такого полезного для страны миллиардера стал, конечно, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский. В разгар «русской весны», когда Днепропетровск планировали сделать частью «Новороссии», именно Коломойский, прежде всего, удержал ситуацию в регионе.

Именно благодаря ему разбился миф о «Юго-Востоке Украины» как о чем-то едином, как о неком субъекте политического процесса. Накануне 22 февраля 2014 года, когда в Харькове «регионалы» собрали съезд депутатов южных и восточных областей и собрались объявлять открытие «Украинского фронта», Игорь Коломойский выступил с жестким обращением к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Он назвал «недоразумением» открытие «Украинского фронта» Кернесом и сказал, что тот может «очень серьезно осложнить свою и так непростую собственную судьбу», если начнет играть судьбами миллионов людей. В итоге выступление Кернеса на мероприятии оказалось в целом «за единую Украину», а сам съезд, по сути, закончился ничем. «Украинского фронта» в том виде, в каком его, очевидно, планировали, не появилось.

В марте начались массовые пророссийские выступления в восточных и южных областях, в том числе и в Днепропетровске. И.о. президента Украины Александр Турчинов назначает Коломойского губернатором в области, приближающейся к точке кипения.

Коломойский справляется с ситуацией, финансируя создание добровольческих батальонов – «Днепр», а затем «Донбасс».

Все это сопровождалось потрясающей риторикой. Трудно сказать, что было более болезненной оплеухой Кремлю – ставшая популярной песня харьковских ультрас («Путин – х*йло!») или публичная «диагностика» от Коломойского:

«Мне непонятно, как украинцы и русские могут воевать. Учитывая – я скажу недипломатично – шизофрению второго оппонента… У нас был один большой шизофреник, а там – шизофреник маленького роста. Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 года или СССР 1991 года может довести мир до катастрофы», – говорил только что назначенный главой ДнепрОГА Игорь Коломойский 3 марта 2014.

Патриотический ореол бизнесмена и политика светился ярче по мере того, как его бизнес-империя получала удары от Москвы. Потеря активов «ПриватБанка» в оккупированном Крыму (как захваченная сеть отделений, так и внезапно «сгоревший» кредитный портфель), конфискация филиала банка в России…

Одновременно в Донецкой области назначают губернатором еще одного миллиардера-патриота – Сергея Таруту. Его деятельность по борьбе с сепаратизмом оказалась не такой успешной, как у Коломойского. Однако оба они стали (по крайней мере, на какое-то время) образцами «положительных олигархов».

…и «олигархи-не-наши»

Одновременно укреплялся и образ олигарха-врага Украины. С этим, собственно, было проще – тут все новые наслоения ложились на прочный фундамент. В фундаменте были и пролетарская ненависть со времен Совдепа, и память о голодных 90-х, когда случилась «прихватизация», и китчевый шик «Семьи» – Межигорье, «золотой батон» с «золотым унитазом». А теперь – еще и пророссийская политическая позиция.

Пример такой пророссийской финансово-промышленной группы – это топливно-энергетический клан (многократного) экс-министра топлива и энергетики Юрия Бойко и Дмитрия Фирташа. Последний не только владеет большинством облгазов Украины – предприятий, которые занимаются «розничной торговлей» природным газом, доставляют его потребителям и собирают деньги. Он (Дмитрий Фирташ) еще и имеет прочные связи с окружением российского президента.

Ныне, как известно, Фирташ находится под арестом в Австрии (ходят слухи, что суд может быть перенесен в Чикаго, США) и обвиняется в отмывании денег и руководстве коррупционной схемой по закупке «индийского» титана авиастроительной компанией Boeing.

В свою очередь партнер Фирташа по газовому бизнесу Юрий Бойко возглавляет парламентскую фракцию главной пророссийской политической силы сегодняшней Украины – «Оппозиционный блок».

Сопредседатель фракции «Оппоблока» Александр Вилкул, например, принял участие, например, в разработанном кремлевскими пропагандистами «песенном флешмобе». В рамках акции на вокзалах исполнялись советские песни, которые должны были послать Urbi et Orbi месседж, что украинцы и русские – это якобы «один народ».

Таким образом, у части украинского общества на определенном этапе сформировалось мнение, что есть «полезные для страны олигархи» и «вредные олигархи». Однако стоит вспомнить, что такое «олигархия» в принципе.

Через 16 лет – тот же выбор

«С политологической точки зрения олигархи – это властьимущие, которые используют монополизированые ими сектора экономики для концентрации в своих руках политической власти, а политическую власть – для дальнейшего обогащения», – формулирует Антонина Колодий, профессор кафедры политологии Львовского государственного университета.

То есть речь идет об использовании государства в целях получения ресурсов для личного обогащения. На первом месте – не интересы страны, государства, а личные бизнес-интересы. У одних в некоторые моменты истории эти векторы совпадают, у других – нет. Но рано или поздно может наступить момент, когда с интересами страны не будут совпадать интересы ни одного из олигархов.

«…для восстановления демократической перспективы нужны нестандартные действия. И именно от способности демократических сил осуществить такие действия зависит, что будет дальше: уже в ближайшее время в Украине установится олигархия или авторитарно-бюрократический авторитаризм, или государство и дальше будет балансировать на грани авторитаризма и слабой, но все же плюралистической демократии», – трудно поверить, но эти строки Антонина Колодий опубликовала 16 лет назад, в 2001 году.

Работа называлась «Олигархи» и «олигархия»: содержание понятий и украинская политическая действительность». Несколько лет назад маятник истории качнулся до предела в сторону установления олигархической диктатуры (ставшее нарицательным при Викторе Януковиче слово «Семья»), затем было пошел в обратную сторону благодаря «нестандартным действиям демократических сил» во время Революции достоинства. Декларировалась борьба с коррупцией, верность букве и духу закона, а также идеалам социальной справедливости и демократии.

Но сегодня мы раз за разом видим, как антикоррупционное законодательство буксует, а парламентские партии контролируются сверхбогатыми бизнесменами.

Газовые истории зрады

Их интересы лежат в сфере того, что приводит в движение экономику: в сфере топливно-энергетического комплекса.

Уголь был «хлебом промышленности» в начале ХХ века, он остается важнейшим ресурсом и теперь. Однако к нему добавились еще нефть, природный газ и универсальная энергия – электричество.

Один из ярких примеров (не)преодоления недавнего прошлого – ситуация с украинской добычей газа. Крупнейший газовый магнат в стране (около 30% частной газодобычи) – Николай Злочевский, которому принадлежит кипрская холдинговая компания Burisma Holding Limited. Она, в свою очередь, владеет компаниями «Надрагаз» и «Пари», а также, вероятно, ЧАО «Техноресурс». Все они получили от Министерства охраны окружающей среды разрешения на разработку недр в 2011 году, когда пост министра занимал их владелец – Николай Злочевский.

Но попытки Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины оспорить в суде выданные разрешения потерпели сокрушительное поражение. Вместо того, чтобы доказывать коррупционную составляющую в выдаче лицензий, САП строила стратегию на том, что разрешения на разработку не были согласованы с облсоветами. Судя по подробной статье ресурса «Олигарх», дело спускали на тормозах. Издание связывает это со встречей Злочевского и народного депутата от президентской партии БПП «Солидарность» Игоря Кононенко, которого называют «серым кардиналом» БПП.

К сегодняшнему дню Burisma Holding Limited распространила заявление, что у нее нет никаких проблем с законом.

А вот история с газораспределительными компаниями Украины, большинство из которых принадлежат упомянутому Дмитрию Фирташу, еще не закончена.

«По имеющимся материалами открытых журналистских расследований Group DF через систему офшоров контролирует ОАО «Газтек», которая является владельцем контрольного пакета 20 газораспределительных компаний. Управляющей компанией здесь выступает Региональная газовая компания (РГК), которая также входит в орбиту Group DF. По оценкам экспертов, через своих менеджеров и партнеров Д.Фирташ влияет на еще не менее 5 газораспределительных компаний. Фактическая доля Group DF на внутреннем рынке газа превышает 70%», – пишет в статье «Пятая газовая колонна» Игорь Левченко, член Экспертного совета ЦИАКР.

Он напоминает, что Group DF была одним из финансистов Виктора Януковича и получила монопольное положение на рынке с явными признаками «злоупотребление властью или служебным положением» и «служебной халатности», – именно так указано в определении Печерского суда Киева от 15 мая текущего года. В связи с этим к компании проявляют интерес правоохранительные органы.

Автор упоминает: ожидается, что конец монополии будет положен с приходом зарубежных компаний. Свои представительства в Украине уже открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, DufEnergy, швейцарский AOT Energy. На подходе французская Engie. Интерес крупных мировых игроков – это серьезный аргумент в пользу того, что демонополизация (деолигархизация) этого рынка произойдет. Но вероятность такого исхода по-прежнему стопроцентной трудно назвать.

Как победим?

Энергетическая безопасность страны – в искоренении олигархических монополий на поставку ресурсов. Потому что в самый неподходящий момент ключевой игрок может сослаться на технические, например, трудности, и прекратить поставки. И еще у него слишком много возможностей диктовать условия. Поэтому – диверсификация.

Это сделать трудно: приходится ломать систему, где одних олигархов защищают другие, у которых есть представительство в парламенте и в исполнительной власти, у которых есть на вооружении собственные СМИ и «дружественные» блогеры-лидеры общественного мнения. Но все же – возможно. При условии, что на это есть политическая воля.

Однако проблема, как мы говорили, – шире. Цель Революции достоинства была – увести украинское общество от олигархической диктатуры к настоящей демократии. По немного другому поводу (освобождение от наказания участников «русской весны» в Одесской области) журналист Богдан Буткевич написал очень верные для ситуации в целом слова:

«Давайте признаем, что Майдан проиграл. Проиграл как средство быстрого перевода страны на другой путь развития… Потому что, что делать с Януковичем, мы знали. А вот дальше – нет. Это не значит, что не надо бороться за свое. Но время на то, чтобы быстро и легко, мы уже пустили. К сожалению.

Нам не удалось свергнуть власть «комсомольцев 80-х». Они смогли вместо реформ отделаться перекрашиванием забора. Они смогли не допустить реального очищения силовых и судебных органов власти. Они так и не допустили к власти свежую кровь. Да, система их власти шатается на глазах, она не эффективна, но она – есть, и единственная, которая работает и имеет реальное влияние.

…Наша задача на ближайшие годы – это наконец сформировать свое политическое представительство. С кого и как — не спрашивайте, сам пока не знаю. Но без этого мы обречены на вечную зраду».

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения