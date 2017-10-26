В РФ хотят привлечь к ответственности офицеров «армии ЛНР»

Боевиков хотят судить за разворовывание материальных средств

На оккупированной территории закончила работу комплексная комиссия 8 армии ВС РФ, которая проверяла «армейские корпуса республик». Об этом в Facebook написал координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

Как сообщает источник, в «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» завершила свою роботу комплексная комиссия 8 армии ВС РФ, которая проводилась в связи с нецелевым использованием или разворовыванием материальных средств, вооружения и боеприпасов, а также низким уровнем воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава.

В итоге несколько офицеров штаба и командиров бригад из обоих «армейских корпусов» боевиков могут попасть под суд.