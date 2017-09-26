По 3 часа при +5: в Станице Луганской снова очереди

В пункте пропуска на Луганщине люди собираются с 4-х часов утра и дожидаются открытия КПВВ

В пункте пропуска «Станица Луганская» люди занимают очередь за три часа до начала работы КПВВ. Об этом в Facebook написала сотрудница Харьковской правозащитной группы Янина Смелянская.

«Сейчас 6.04 утра и это КПВВ «Станица Луганская». Народ занимает очередь с 4.00. Пункт пропуска открывается в 7.00. На улице +5. Вопрос: почему не открыть еще один КПВВ в Луганской области?», — написала Смелянская.

По информации пресс-службы Госпогранслужбы Украины, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения антитеррористической операции остается интенсивным.

За прошедшие сутки через КПВВ последовало 36,5 тысячи человек и почти 4,8 тысячи транспортных средств, в том числе, единственный действующий в Луганской области пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» прошли 8 тысяч 910 человек.

Ранее сообщалось, что 20 сентября Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала очередь на КПВВ в Станице Луганской, в которой в обе стороны стояло около 2 тысяч человек.