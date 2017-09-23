В Станице Луганской зафиксировали очередь в 2 тысячи человек

Члены миссии ОБСЕ зафиксировали на пункте пропуска огромную пешую очередь в оба конца

Участники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали очередь в пункте пропуска Станица Луганская. С обеих сторон КПВВ находилось 1800 человек. Об этом сообщается в отчете миссии.

«20 сентября, в 08:00, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) с подконтрольной правительству стороны к северу от моста в Станице Луганской команда СММ зафиксировала очередь из примерно 1000 человек, направляющихся в подконтрольные правительству районы, и около 800 человек, ожидавших в противоположном направлении», — говорится в сообщении.

Члены патруля общались с 10 людьми в очереди, все они сообщили, что время ожидания составляет примерно 3 часа.

«Приблизительно через 8 часов на этом же КПВВ наблюдатели видели примерно 300 пешеходов в очереди в подконтрольные правительству районы и около 450 пешеходов, желающих пройти в противоположном направлении», — отмечается в отчете.