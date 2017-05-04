В «ДНР» вынесли обвинительный приговор ученому

Так называемый «военный трибунал «ДНР» приговорил ученого-религиоведа Игоря Козловского к тюремному сроку

3 мая «военный трибунал «ДНР» приговорил донецкого ученого Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает портал «novosti.dn.ua», ссылаясь на сообщение Александра Козловского, сына пленника.

«Ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, находящийся у него на попечении, не стали смягчающими обстоятельствами для суда. Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Игорь Козловский – особо неблагонадежный гражданин, так как имел контакты с рядом запрещенных в «ДНР» организаций, в частности, членами партии «Свобода» в 2014 году», — сообщает Александр на своей странице в Фейсбук.

Сын ученого надеется, что при содействии украинской власти и международных организаций все же удастся освободить Игоря Козловского.

Напомним, ученого задержали в Донецке в январе 2016 года, обвинив его в хранении двух боевых гранат. Родственники пострадавшего считают дело сфабрикованным.