На Луганщине возобновились обстрелы

Вдоль линии разграничения за прошедшие сутки и после полуночи зафиксировано 18 обстрелов. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.

В частности по позициям украинских военнослужащих вблизи города Попасная, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое боевики 16 раз применяли орудия калибра 152 миллиметра, 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые и автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также отмечено, что в направлении пгт Станица Луганская дважды открывался огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.