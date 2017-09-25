В «ДНР» оказалось ненужным предприятие для людей с проблемами зрения

Из 1500 рабочих мест на фабрике осталось только 76. На остальное нет денег

Предприятие при Обществе слепых в оккупированном Донецке было вынуждено почти в 20 раз сократить количество рабочих мест из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает агентство AFP.

Сообщается, что до начала войны в 2014 году на предприятии работали 1500 человек с проблемами зрения.

«До войны на фабрике работало 1500 человек, а теперь у нас 76 человек», – рассказал один из оставшихся работников Георгий Лукьянов.

Однако после того, как Донецк попал под контроль пророссийских боевиков, завод перестал получать субсидии из государственного бюджета Украины.

«Мы финансировались Украиной, но с 2014 года все платежи были остановлены, и мы выживаем только тогда, когда мы что-то продаем», – сказал Лукьянов.

При этом группировка «ДНР» не собирается брать предприятие под свою опеку и финансировать фабрику, объясняя это тем, что у «республики» нет денег из-за военных расходов.

«Нам пришлось искать новых клиентов и покупать сырье в России, чтобы мы могли продолжать работать и платить зарплаты», – вспоминает Лукьянов.

Сейчас на предприятии собирают наборы одноразовых бахил и крышки для консервации. Заработная плата на фабрике составляет около 2000 рублей (чуть более 900 гривен) в месяц.

Возможности заработать у предприятия тоже очень ограниченные, так как большинство официальных фирм в России стараются не сотрудничать с компаниями, зарегистрированными в «ДНР».

По информации AFP, около 2000 человек с ослабленным зрением живут на подконтрольной «ДНР» территории. Как отмечает агентство, таким людям особенно сложно пересекать блокпосты на линии разграничения.

«Когда у вас проблемы со зрением, проходить контрольно-пропускные пункты без помощи сложно», – сказал Лукьянов.

В офисах Общества слепых в Донецке легко заметить признаки нынешних трудностей, отмечается в репортаже.

Если раньше в офисе проходили мероприятия для людей с нарушением зрения или была открыта библиотека Брайля, то сейчас люди лишены даже этого.

«У нас не было финансирования уже три года, новых книг нет, и мы не можем даже купить трости для слепых», – сказал глава библиотеки Леонид Бондарь.

Библиотека работает только два дня в неделю, а культурные мероприятия уже давно не проводятся из-за отсутствия денег.

«Наши инвалиды остались дома. А что такое инвалид на дому? Это значит, что человек, который ничего не видит, сидит дома и просто смотрит в темноту и видит только темноту», – отметил Бондарь.