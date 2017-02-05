СММ ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным утром 4 января в Мариуполе, — сообщает «112 Украина».

«Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу. В ОБСЕ 57 стран-членов, и решения принимаются консенсусом. Это, конечно, непросто, и у этого принципа есть свои недостатки. Но это имеет и положительные стороны — достигается единство и сплоченность организации. И мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат более эффективно, могла проводить наблюдения на свой территории Донбасса и чтобы было достигнуто прекращение огня», — отметил Курц.

При этом он подчеркнул, что только усилий СММ ОБСЕ недостаточно. «Должны быть усилия представителей регионов, представителей, принимающих решения по Москве, в Киеве и других странах», — добавил он.

Ранее, 3 января министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который в этом году является председателем ОБСЕ, прибыл с визитом в Украину. Вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе, передает «Остров».