Украина требует срочного созыва Постоянного совета ОБСЕ

Сегодня по требованию Украины состоится заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно обострения ситуации на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«Уже есть информация, что сегодня по требованию делегации Украины в 16.00 по местному времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене относительно обострения ситуации на Донбассе», — сообщила она, передает «Страна».

Как сообщалось ранее, президент Порошенко на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал об обострении ситуации в Авдеевке и необходимости большего давления на Россию для ее мотивирования начать выполнять условия договоренностей.

Напомним, глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский сообщил, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.