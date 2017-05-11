Миссия ОБСЕ вынуждена изменить правила мониторинга

Из-за подрыва автомобиля наблюдателей миссии, ОБСЕ изменила правила патрулирования в зоне АТО

Подрыв автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО вынуждает наблюдателей изменить правила патрулирования в зоне конфликта на Донбассе. Обо этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 10 мая.

Источник пишет, что теперь все патрули мисси на Донбассе будут ездить по дорогам с твердым покрытием.

«Патрулирование на данном этапе проводится только на дорогах с бетонным, твердым покрытием. Рассматриваются также дополнительные меры и они будут сделаны, если того потребуют», — заявил во время брифинга Александр Хуг, первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине.

Замглавы подчеркивает, что сейчас секретариат ОБСЕ проводит собственное расследование. Глава ОБСЕ Себастьян Курц возложил на секретаря задания провести внешнюю экспертизу касательно подрыва автомобиля миссии, произошедшего 23 апреля в районе села Пришиб (неподконтрольный украинской власти город Луганской области).

Напомним, 4 мая было опубликовано видео момента взрыва машины ОБСЕ. Ранее заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что случившаяся трагедия не была случайностью.