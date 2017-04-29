У жителя Рубежного дома обнаружен арсенал оружия

Арсенал оружия обнаружен сотрудниками СБУ у жителя Рубежного на Луганщине

Нелегальное оружие и боеприпасы были обнаружены сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время обыска оперативники спецслужбы изъяли по месту жительства злоумышленника две гранаты РГД-5 и РГД-33, пять гранат к подствольному гранатомету, снаряд калибра 30 мм и большое количества наболев разного калибра как для современного оружия, так и до оружия времен Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Против жителя Луганской области, который хранил этот арсенал, начато уголовное производство.

Напомним, что в Рубежном уже находили нелегальные склады с оружием. Тайник, найденный в ноябре прошлого года, принадлежал боевикам.