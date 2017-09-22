313 на 88, — Геращенко озвучила условия освобождения украинских заложников

Украина готова обменять 313 человек из списка боевиков на 88 заложников, удерживаемых в ОРДЛО и РФ

Украина согласна обменять 313 человек, предложенных боевиками, на украинских заложников, удерживаемых на неконтролируемых территориях и в РФ. Об этом на брифинге сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, сообщает «Укринформ».

«Украина предлагает немедленно провести освобождение (заложников — ред.). Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, и мы готовы передать для их освобождения 313 человек, как это позволяет украинское законодательство, в ОРДЛО», — сообщила Геращенко.

Как сообщалось ранее, 20 сентября выступая на Ассамблеи Организации Объедененных Наций Президент Украины Петр Порошенко напомнил о судьбах граждан Украины пострадавших в результате российской агрессии на Донбассе. И потребовал освобождения пленных и заложников.